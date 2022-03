Juventus, che brutta notizia per Allegri: è successo contro la Salernitana

Brutte notizie per la Juventus di Massimiliano Allegri: è successo contro la Salernitana, nel pomeriggio di Serie A all’Allianz Stadium.

Pomeriggio da Scudetto per la Juventus, che contro la Salernitana conduce all’intervallo sul risultato di 2-0. Un successo, finora, targato dalle reti di Dybala e Vlahovic, che stanno illuminando il terreno di gioco nella cornice dell’Allianz Stadium.

D’altronde, quella contro i granata, è una gara da non sbagliare per Allegri e i suoi uomini. Al rientro dalla sosta per le nazionali, i bianconeri affronteranno l’Inter, in un big match che ha tutti i contorni di uno spareggio Scudetto.

Difatti, con un risultato positivo nello scontro diretto, la Juventus si iscriverebbe a tutti gli effetti nella corsa per il titolo. E per di più, in un turno dove il Napoli sarà chiamato a giocare a Bergamo e il Milan in casa col Bologna.

Juventus, brutte notizie per Allegri: Pellegrini salterà l’Inter

Per la sfida contro l’Inter, però, Allegri sarà chiamato a farlo senza alcuni dei suoi tasselli preziosi. È il caso di Luca Pellegrini, che con il giallo rimediato nella gara contro la Salernitana sarà costretto a saltare la sfida dello Stadium con i nerazzurri.

Un giallo, tra le altre cose, che ha fatto imbestialire il tecnico juventino per dinamica e ingenuità: nel corso del primo tempo, l’ex terzino della Roma si è lasciato cadere troppo platealmente nell’area di rigore granata. L’arbitro non ha avuto dubbi, ammonendolo subito per simulazione.

Eppure, sui social, molti tifosi hanno ravvisato un contatto piuttosto netto tra Pellegrini e Gyomberg. Un contatto che ha generato le polemiche del tifo bianconero, ma non dello stesso Allegri, che adesso dovrà ridisegnare la fascia sinistra della propria difesa, in occasione della gara con l’Inter.