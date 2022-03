“Non mi è piaciuto”: Roma, Mourinho vuota il sacco in diretta tv

Roma, Josè Mourinho non festeggia dopo la vittoria nel derby. Il tecnico giallorosso corre negli spogliatoi subito dopo le dichiarazioni a ‘DAZN’.

La Roma di Josè Mourinho vince il derby della Capitale contro la Lazio di Maurizio Sarri. Il netto 3-0 dei giallorossi ha scatenato la festa dei calciatori in campo. Una festa a cui lo Special One non ha partecipato, vista la sua corsa diretta verso gli spogliatoi a fine gara.

Il tecnico portoghese, dopo aver salutato Maurizio Sarri, è corso verso il tunnel che porta agli spogliatoi dove, probabilmente avrò iniziato a festeggiare con i suoi calciatori e l’intero staff giallorosso.

Roma, Mourinho a DAZN dopo il derby

Prima, però, il tecnico della Roma si è presentato ai microfoni di ‘DAZN’, tappa obbligatoria dopo ogni gara. L’allenatore giallorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni nell’immediato post partita. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “E’ stata una grande prestazione. La vittoria contro l’Atalanta è già stata molto solida. Oggi è stato veramente speciale. Sembrava che tutto quello che avevamo pianificato siamo riusciti a metterlo in campo. I miei hanno meritato, noi siamo stati sempre in controllo. I ragazzi meritano la vittoria”.

Poi prosegue: “Arrabbiato col pubblico? Non mi è piaciuto l’olè del pubblico e soprattutto non mi piace quando i giocatori lo interpretano nel modo sbagliato. Non mi piacciono alla fine di una partita, figuriamoci al 43′. Ibanez poi ha perso una palla che poteva finire con una soluzione di Immobile. Il rispetto è una cosa bella, magari potevamo fare cinque gol ma serve sempre rispetto per l’avversario. Abraham fantastico? Conosco le sue potenzialità e quello che può fare. Io da lui esigo tanto perché conosco il suo potenziale. Lui è questo, deve giocare ogni partita con questo appuntamento. Non ho visto la festa in campo, voglio andare a casa”.