“Ci hanno condizionato”: Atalanta, ennesimo attacco agli arbitri

Match molto importante al Dall’Ara. L’Atalanta di Gasperini ha disperato bisogno dei tre punti per continuare la rincorsa Champions.

Nel posticipo della trentesima giornata di Serie A si affrontano il Bologna di Sinisa Mihajlovic e l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Sfida fondamentale per il club nerazzurro che ha assoluto bisogno dei tre punti per inseguire la Juventus e la zona Champions League.

La squadra orobica è in totale emergenza, ma nonostante ciò Gasperini ha schierato un’ottima formazione alla ricerca dei tre punti. Nel pre partita è intervenuto ai microfoni di DAZN il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino. Già nelle ultime settimane la società nerazzurra si era lamentata ed oggi Marino ha ripreso le recenti polemiche:

“Le prestazioni non sono mai mancate, ma ci sono stati degli episodi che hanno condizionato le nostre gare”. Ancora una volta la società orobica si è fatta sentire con una certa insistenza ed è nata una nuova polemica.

Atalanta in emergenza totale al Dall’Ara

La formazione di Gasperini è molto rimaneggiata. Nell’ultimo periodo la squadra ha affrontato un calo, dovuto anche all’infortunio del bomber e della stella della squadra Duvan Zapata.

Non solo il colombiano visto che il tecnico ha perso altre importanti pedine in questo match. Dopo l’incontro di Europa League di giovedi sera si è fermato Toloi e nelle ultime ore hanno dovuto rinunciare alla gara sia Ruslan Malinovskyi che Jeremie Boga, due delle pedine fondamentali per il reparto offensivo nerazzurro.