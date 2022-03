“Non è all’altezza…”: Inter, dura frecciata dalla leggenda nerazzurra

Inter, periodo ‘no’ per Simone Inzaghi. Nelle ultime cinque gare è arrivata una sola vittoria. Arriva la frecciata dalla leggenda nerazzurra.

L’Inter di Simone Inzaghi ha subito una battuta d’arresto sorprendente, ovviamente in negativo. La formazione nerazzurra, in cima alla classifica generale di Serie A solo qualche settimana fa, ha ora sei punti in meno rispetto al Milan capolista e tre punti in meno al Napoli di Spalletti, anche se deve ancora recuperare una partita.

Nelle ultime cinque partite l’Inter ha collezionato una sconfitta contro il Sassuolo, una vittoria contro la Salernitana e ben tre pareggi contro Genoa, Torino e Fiorentina. Un bottino troppo magro per rendere felici i tifosi. Nemmeno un celebre ex difensore è soddisfatto del rendimento dei ragazzi di Simone Inzaghi.

Inter, frecciata di Beppe Bergomi

Dure sono state, infatti, le critiche nei confronti dei Campioni di Italia. Anche Giuseppe Bergomi, difensore dell’Inter dal 1979 al 1999, oggi commentatore per ‘Sky Sport’, ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio in diretta dagli studi dell’emittente satellitare. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Se io fossi un dirigente dell’Inter ragionerei così. Non ci avrei creduto ad agosto se mi avessero detto che a questo posto sarei stato potenzialmente a tre punti dal primo posto. Io me la aspettavo molto più indietro viste le cessioni in estate e l’addio di Antonio Conte. L’Inter, per un periodo, ha speso tanto. Oggi, però, non ha più quella leggerezza che aveva prima”.

Poi prosegue: “La rosa non è all’altezza. In questo momento che è mancato Brozovic la squadra è andata in forte difficoltà. Hanno giocato sempre gli stessi per provare la rimonta. Questa Inter è costruita diversamente da quella vista qualche mese fa. Deve arrivare attraverso il gioco, ma nel calcio di oggi è una cosa che non sempre puoi permetterti di fare”.