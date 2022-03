Calciomercato Inter, doccia fredda per Marotta: il big si allontana?

Sembra allontanarsi il big sul quale punta Beppe Marotta per aggiungere un nuovo tassello all’Inter del futuro

I sette punti in sette partite hanno portato a delle riflessioni precise in casa Inter. Il club ha bisogno di più calciatori capaci di spostare gli equilibri. Calhanoglu e Dzeko sono acquisti azzeccati, anche se nell’ultimo periodo non hanno dato un apporto decisivo alla causa. Così come tanti altri: la mancanza di alternative di qualità è evidente. Marotta, però, è molto bravo a risolvere i problemi e a portare i big a parametro zero.

Ne sa qualcosa il Milan, che ha appunto perso Calhanoglu l’estate scorsa. Nelle ultime ore si è parlato con più insistenza dell’interesse per Paulo Dybala. La Joya non rinnoverà il proprio contratto con la Juventus e andrà via a parametro zero. Già da questo momento è infatti libero di firmare con chiunque voglia. Una situazione molto particolare considerando che alla ripresa ci sarà Juve-Inter.

Dybala-Inter: colpo di scena

Secondo quanto riferito da Sky Sport, però, è cambiato lo scenario in casa Inter. Le cifre che chiede Dybala sarebbero troppo alte per le casse dei nerazzurri, che al momento si starebbero concentrando su un altro profilo. E quindi non ci sono i presupposti per l’inserimento di Marotta. Siamo solo al 21 marzo ed è ancora presto prima di fare proclami con certezza. Certo è che uno come Dybala fa gola a molti top club, all’estero come in Italia.

Non è ancora dato sapere quale siano le reali intenzioni dell’Inter e di Dybala per il proprio futuro. C’è da valutare la posizione di Alexis Sanchez, che percepisce oltre 7 milioni di euro. E anche di altri gioielli, per non parlare dell’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez. E ad aspettare La Joya c’è sempre Simeone, desideroso di arricchire la qualità dell’attacco dell’Atletico Madrid.