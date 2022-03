“Non giocherà i Playoff”: Mondiali, la notizia per Mancini è positiva

A pochi giorni dall’inizio dei play-off per i Mondiali, dal Portogallo arriva una notizia che farà felice Mancini e l’Italia.

Tra pochi giorni l’Italia di Roberto Mancini scenderà in campo nel primo match dei play-off contro la Macedonia del Nord. Giovedì sera al Barbera di Palermo gli Azzurri cercheranno di ottenere il primo dei due successi necessari per andare ai Mondiali in Qatar dalla porta di servizio.

Nell’altro match invece si affronteranno al Dragao di Oporto, il Portogallo e la Turchia. La vincente se la vedrà con la vincente di Italia-Macedonia del Nord. I lusitani in particolare sono considerati lo spauracchio maggiore vista la loro indubbia qualità della rosa. Ma proprio dalla nazionale iberica arriva una notizia su di un infortunio che ha rimescolato le convocazioni del CT Fernando Santos.

Se infatti Mancini dovrà ridisegnare la squadra, causa anche ultimo infortunio di Di Lorenzo, anche la situazione indisponibili in casa Portogallo non è delle migliori. Santos infatti è dovuto correre ai ripari sostituendo Ruben Neves con Vitinha.

Portogallo, infortunio pesante in vista del play-off per i Mondiali

Il centrocampista del Wolverhampton si è infortunato al ginocchio durante l’ultimo match di Premier League perso contro il Leeds United. Uscito al 25′ del primo tempo già si temeva per la sua partecipazione al play-off per i Mondiali. Adesso è arrivata l’ufficialità della sua indisponibilità sia per la gara contro la Turchia che per quella eventuale contro la vincente di Italia-Macedonia del Nord.

Al suo posto è stato convocato il giovane Vitinha del Porto. Il classe 2000, pur collezionando moltissime presenze tra Under 19 e Under 21, non ha ancora esordito con la maglia della nazionale maggiore. Chi sa che a questo punto l’occasione non possa arrivare proprio durante il play-off per i Mondiali.