Playoff Mondiali, batosta ufficiale: si mette male per la Nazionale

Uno degli uomini migliori della Nazionale salta i playoff Mondiali: altra tegola per il commissario tecnico

L’Italia deve disputare i playoff Mondiali per aver fallito la qualificazione attraverso la fase a gironi. Superata dalla Svizzera, la nazionale di Mancini rischia di restare fuori da Qatar 2022. Sarebbe l’ennesima delusione dopo la sconfitta con la Svezia nel 2017, che precluse l’accesso a Russia 2018. Da quelle ceneri di quella nazionale, però, nacque una delle storie più belle del calcio italiano che ha vinto Euro 2020.

In tanti non considerano rilevante la sfida con la Macedonia del Nord, ma va comunque giocata. Altrimenti si rischia di incappare in figuracce com’è già successo nei gironi. Dopo l’eventuale vittoria contro la nazionale di Elmas, l’Italia affronterebbe una tra Portogallo e Turchia. La selezione di Fernando Santos è favorita, anche se deve fare a meno di diverse assenze, soprattutto in difesa.

Portogallo, altra tegola per Fernando Santos

Nei giorni scorsi, Fernando Santos si è rassegnato a dover fare a meno di Ruben Neves a centrocampo e soprattutto di Ruben Dias in difesa. Ma non solo. Anche Pepe non prenderà parte ai playoff Mondiali. E’ infatti diventata ufficiale la notizia, diramata dalla Federcalcio portoghese, della positività al Covid-19 del difensore del Porto.

Una notizia molto dura da digerire per il Portogallo, considerando la caratura di Pepe e il suo carisma. Sulle sue qualità tecniche, meglio soprassedere: i suoi avversari portano i segni sulle caviglie e non solo ogni volta che gioca. Questo è sicuramente un vantaggio per la Turchia e, forse, per l’Italia se dovesse superare il turno.