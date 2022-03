Florentino Perez ha pronta un’offerta faraonica per il campione italiano

Il Real Madrid è alla ricerca del sostituto di Toni Kross e l’avrebbe individuato in uno dei più forti centrocampisti che l’Inter ha in rosa, attualmente.

Il richiamo alle origini per mister Carlo Ancelotti è sempre presente. In sede di calciomercato, l’allenatore ex Milan e Napoli non può evitare di gettare un occhio su quanto accade in Serie A e sui giovani che si fanno avanti, rappresentando il futuro del campionato e anche della Nazionale.

Non è un mistero che il Real Madrid stia cercando l’erede di Toni Kroos. Il compito non è facile, poiché il tedesco è un perno fondamentale della squadra madridista, tuttavia è giunto ai 32 anni e quindi più verso la fine che l’inizio del percorso da professionista.

In tal senso, mister Ancelotti ha già avanzato un suggerimento all’indirizzo della presidenza di Florentino Perez: si tratta di Nicolò Barella, oggi all’Inter.

Barella al Real Madrid? Ancelotti ci prova per il dopo Kross

Secondo quanto riferisce ‘El Nacional’, il centrocampista italiano pare il giocatore perfetto nelle caratteristiche e nell’età per raccogliere una così pesante eredità. Al momento Barella è legato all’Inter da un contratto fino al 2026 e per la società è un imprescindibile così come per il tecnico Inzaghi.

Per cederlo, quindi, ci sarà bisogno che all’Inter arrivi un’offerta davvero irrinunciabile, che consenta di mettere mano alla squadra con un sostituto di valore. Pare che a tal proposito il Real Madrid non intenda risparmiarsi e potrebbe arrivare a proporre 80 milioni di euro. Di fronte a una tale offerta, sarebbe difficile declinare. Il momento difficile che sta vivendo l’Inter sta sicuramente influendo anche sul rendimento del centrocampista ex Cagliari, il cui talento è però indiscutibile. Probabilmente il Ct Mancini sceglierà di schierarlo in campo durante le gare di spareggio contro la Macedonia del Nord per un posto ai prossimi Mondiali di Qatar del 2022. Il Real Madrid e Ancelotti l’osserveranno con molta attenzione.