Cagliari, doppio messaggio dopo il ko contro il Milan e la svolta Keita

Keita è pronto a riprendersi il Cagliari in vista del rush finale per la rincorsa salvezza. L’attaccante senegalese, subentrato in campo nel corso della ripresa contro il Milan, ha lanciato un chiaro messaggio a Mazzarri per cercare di scalare nuovamente le gerarchie

Ko amaro contro il Milan e discorso salvezza decisamente complicato. Il Cagliari sarà obbligato a vendere cara la pelle nel prossimo match contro l’Udinese per cercare di tenere vive le speranze in vista del rush finale. Dopo la sosta, gli uomini di Mazzarri incontreranno l’Udinese in trasferta, poi la Juventus in casa.

Doppio ostacolo decisamente importante, ma i rossoblù tenteranno di spingere il piede sull’acceleratore per cercare di coltivare fino alla fine il sogno salvezza. La sfida contro il Milan ha lasciato due messaggi incoraggianti in vista del proseguimento della stagione.

Il primo fa riferimento all’intensità agonistica e all’ottima organizzazione difensiva. Il Cagliari è riuscito a restare in partita, contro la prima della classe, fino all’ultimo minuto, sfiorando anche il gol del pareggio con traversa di Pavoletti nel finale di gara. Non solo: occhio anche alla possibile rinascita di Keita Balde.

Keita è pronto a riprendersi il Cagliari: cambio di passo per il miracolo salvezza

L’impatto di Keita nella sfida contro il Milan è stato decisamente importante e ricco di qualità, soprattutto nell’uno contro uno e nel puntare deciso l’area di rigore avversaria. Non è escluso che Mazzarri lo richiami in causa nelle prossime partite, concedendogli, magari, anche qualche chance da titolare.

Uno contro uno, imprevedibilità e qualità: Mazzarri potrebbe aggrapparsi all’ex Inter, Sampdoria e Monaco per cercare di restare aggrappato alla Serie A. Non è escluso che le prossime partite possano ribaltare le gerarchie offensive con Keita Balde pronto a scendere in campo anche dal primo minuto. Possibile anche un cambio modulo con passaggio al 4-3-1-2 con Joao Pedro alle spalle di Keita e Pavoletti.