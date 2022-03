Cagliari, obiettivo salvezza: Mazzarri ritrova Rog e rilancia Keita

Rog è pronto a tornare a completa disposizione di Mazzarri in vista delle ultime otto partite di campionato. Il Cagliari punterà dritto all’obiettivo salvezza con il rilancio del croato e di Keita Balde

Rog è tornato. Il centrocampista croato, dopo due anni sfortunati caratterizzati da due brutti infortuni ai legamenti crociati, è pronto a tornare a completa disposizione di Mazzarri per la parte finale della stagione.

Difficilmente l’ex Napoli riuscirà a ritagliarsi un ruolo da titolare inamovibile, ma il croato potrebbe consentire al tecnico rossoblù di poter puntare su un cambi di grande qualità e temperamento. Rog, dal canto suo, cercherà di recuperare la miglior forza fisica per contendere una maglia da titolare ai suoi compagni di reparto e per mettere in difficoltà Mazzarri nelle sue scelte.

Obiettivo salvezza da centrare in maniera tassativa: sarà questo il punto fermo del Cagliari e della società in vista delle ultime otto partite. Mazzarri potrebbe rispolverare anche Keita Balde nel tentativo di aumentare la qualità offensiva negli ultimi 16-20 metri di campo.

Il Cagliari ritrova Rog e Mazzarri rilancia Keita

Come detto, Rog consentirà al Cagliari un maggiore equilibrio in mezzo al campo, ma anche una velocità di gioco e geometrie tattiche decisamente superiore. Il vero obiettivo di Mazzarri e dello staff medico-atletico dei rossoblù sarà quello di riportare Rog in condizione perfetta in brevissimo tempo.

Per quel che riguarda Keita, invece, Mazzarri potrebbe concedergli più spazio in vista del rush finale. La sua imprevedibilità e il suo uno contro uno potrebbero dare una mano fondamentale e decisiva in chiave gol. L’ex Inter, Monaco e Lazio contenderà una maglia da titolare a Pavoletti e Pereiro. Esclusa la possibilità di tridente con Joao Pedro alle spalle di Keita e Pavoletti.