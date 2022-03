Torino, colpo da urlo in attacco: i tifosi sognano, Juric spiazzato

Ormai rassegnatosi a perdere Belotti, il Torino vuole regalare al tecnico Juric e ai tifosi un grande colpo in attacco e prepara l’offerta.

Dopo due salvezze ottenute a stento, nonostante uno dei monte-ingaggi più importanti di tutta la Serie A, il Torino è rinato sotto la guida di Ivan Juric. Il tecnico croato è riuscito a trasformare i granata, e la netta sensazione è che il ciclo appena iniziato potrà regalare grandi soddisfazioni a dirigenti e tifosi.

Chi quasi sicuramente non sarà protagonista di questo ciclo è Andrea Belotti. Il bomber e capitano vedrà il suo contratto con il club scadere a giugno e non sembra intenzionato a rinnovare. L’accordo con il Milan è a un passo, e ormai da tempo è chiaro che il Toro dovrà guardarsi intorno per cercare un sostituto all’altezza. Impresa certo non semplice.

E se nei giorni scorsi si era parlato di una possibile pista che conduceva a Moise Kean, adesso Tuttosport parla di un’altra suggestiva ipotesi per il post Belotti, che se confermata riporterebbe in Italia un attaccante di grande spessore: Arkadiusz Milik.

Torino, per il post Belotti l’obiettivo è Milik

Il polacco ha lasciato la Serie A nel gennaio 2021 dopo essere entrato in rotta di collisione con il Napoli che ne deteneva il cartellino. Ceduto all’Olympique Marsiglia, ha dimostrato anche in Francia tutte le qualità da centravanti completo che lo avevano portato ad essere accostato a grandi top club in passato. Ma soltanto a sprazzi.

Lo spazio che il tecnico dei marsigliesi Sampaoli gli ha concesso è stato, soprattutto nella stagione attualmente in corso, assai relativo. Meno della metà delle gare dell’OM lo hanno visto scendere in campo con i titolari, ma nonostante tutto sono arrivati 7 gol in Ligue 1, 5 in Coppa di Francia, 4 in Europa League e 4 in Conference League.

20 gol in 1.983 minuti giocati complessivamente, in rete ogni 99 minuti. Quasi un gol a partita, che non basta per guadagnarsi la stima di Sampaoli ma che ha riacceso l’interesse del Torino, che già la scorsa estate aveva pensato a Milik senza successo. La trattativa certo non sarà facile, ma stavolta potrebbe essere più di una suggestione. Per sapere se potrà diventare realtà non resta che aspettare.