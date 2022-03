“Non gioca perché…”: Mondiali, Mancini taglia il big. Il motivo spiazza tutti

L’Italia di Mancini sta per scendere in campo, a Palermo, contro la Macedonia del Nord: il difensore resta out per un motivo ben preciso

L’Italia di Roberto Mancini, tra poco meno di venti minuti, scenderà in campo al Barbera di Palermo per affrontare la Macedonia del Nord. L’obiettivo è quello di vincere, per questo motivo il CT si è sostanzialmente affidato agli uomini protagonisti dell’Europeo. Un’assenza, tra gli undici titolari, però non è passata inosservata.

In difesa, infatti, nonostante le dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore dallo stesso giocatore, non compare infatti il nome di Giorgio Chiellini. Sono stati scelti dal CT della Nazionale Italiana Gianluca Mancini e Alessandro Bastoni. Per le corsie laterali ci saranno invece Alessandro Florenzi ed Emerson.

Lo stesso Chiellini aveva dichiarato di aver recuperato e di essere di nuovo nella condizione tale da essere a disposizione di Mancini. A questo proposito, allora, sono arrivate anche le dichiarazioni di Daniele De Rossi. Ai microfoni di ‘Rai Sport’ il big ha parlato proprio del difensore azzurro. E non solo.

Scelte di Mancini, parla De Rossi: “Chiellini non gioca perché viene da diverso tempo di inattività”

Roberto Mancini, dunque, non ha scelto per gli 11 titolari Giorgio Chiellini come molti si sarebbero aspettati. Daniele De Rossi, ai microfoni di ‘Rai Sport’, ha dichiarato in merito a questa scelta: “Chiellini sta meglio. Non gioca però perché viene da diverso tempo di inattività“. De Rossi ha poi aggiunto: “Ha svolto gli allenamenti, nella giornata di domenica ha anche giocato circa 45 minuti. In ogni caso però la preferenza è stata quella di lasciarlo fuori”.

Poi De rossi ha proseguito affermando: “Sia Mancini sia lo stesso Chiellini sapranno gestire la situazione al meglio. Sulla gara di questa sera? I ragazzi che ci hanno ottenuto la vittoria all’Europeo sono dei campioni. Il futuro dell’Italia dev’essere ed è il Mondiale. Non possiamo permetterci di farcelo scappare”.