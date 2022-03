“Ma non c’è di meglio?”: Mondiali-Italia, la polemica punge anche Mancini

L’Italia ancora non sblocca la gara con la Macedonia del Nord: tante le occasioni ma nessun gol segnato fino a questo momento

L’Italia ci sta provando, sfruttando anche quelle occasioni che la Macedonia del Nord sta spesso concedendo. Eppure la gara stenta a sbloccarsi, complici anche le diverse imprecisioni commesse sotto porta. La polemica si è già scatenata.

Il Portogallo contro la Turchia viaggia a suon di gol (ne ha segnati già 2 nei primi 45′, con Otavio e Diogo Jota). Ma l’Italia, al Barbera di Palermo, sembra far fatica a trovare il gol sotto porta. Diverse le occasioni, specialmente sui piedi di Domenico Berardi e di Ciro Immobile.

L’attaccante della Lazio è stato attaccato più volte anche nel corso degli Europei, proprio per i gol che da parte sua spesso non sono arrivati. E che ci si sarebbe aspettati. Ora la storia sembra ripetersi. La situazione genera un po’ di ansia allora nei sostenitori dell’Italia, nazionale che è chiamata a vincere per andare in finale e per cercare di accedere ai Mondiali.

Italia-Macedonia del Nord, i tifosi azzurri scalpitano: “Non c’è di meglio?”

Ciro immobile fatica a segnare, così come Domenico Berardi. Lorenzo Insigne si è fatto vedere poco fino ad ora. Per questo i tifosi azzurri, tramite ‘Twitter’ si sono già fatti sentire: “Ma non c’è di meglio di Berardi, Insigne e Immobile?“. I sostenitori italiani iniziano a essere quindi preoccupati, dal momento che la gara dev’essere sbloccata. Ci si augura quanto prima.

In panchina, però, Roberto Mancini ha diverse alternative. Tuttavia il CT ha voluto dare fiducia agli 11 titolari anche nella ripresa della gara. Ancora in campo dunque il tridente dell’inizio: Immobile seguito ai lati da Berardi e Insigne. A quest’ultimo Mancini sta chiedendo di non abbassarsi e di pressare gli avversari. Segnare ora è essenziale.