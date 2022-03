Vittoria d’ufficio, non solo l’Inter: Serie A, cosa succede a un’altra big

Anche un’altra big oltre all’Inter sta lavorando alla vittoria d’ufficio: ecco cosa succede in Serie A in questi giorni

L’Italia è uscita ai playoff Mondiali contro la Macedonia del Nord. Una delle soste di Nazionali forse più deprimenti della storia del calcio italiano. Non resta che riversarsi sulla Serie A, per capire quale sarà la classifica finale. Ci sono ancora otto partite da giocare “che potrebbero confermare o ribaltare la situazione” per utilizzare una frase famosa nelle tv italiane. Ci sono però alcuni inghippi legati al calendario.

L’Inter, per esempio, ha ancora una partita in meno dopo il rinvio di Bologna di qualche mese fa. Un rinvio che falsa la classifica attuale, visto che i nerazzurri sono in lotta per lo scudetto. Ma anche Venezia, Salernitana, Atalanta e Torino hanno un match in meno. Nello specifico, sembrano siano arrivati sviluppi legati alla vicenda tra le ultime due squadre dell’elenco.

Atalanta, presa una decisione sulla partita col Torino

Con questa partita in meno, l’Atalanta è al quinto posto con 51 punti, a pari merito con la Roma e a -8 dalla Juventus. Sicuramente la flessione è legata agli infortuni e al momento fisico della squadra di Gasperini. Ma avendo giocato questa partita, la situazione sarebbe stata diversa, magari. Intanto, l’Atalanta ha preso una decisione: ricorrere al Collegio di Garanzia del CONI per vincere 3-0 a tavolino la partita dello scorso 6 gennaio col Torino.

Una decisione che farà fiorire diverse polemiche. Anche perché il protocollo, ai tempi, non era chiaro com’è oggi. Per non falsare la classifica, probabilmente, sarebbe meglio pianificare quanto prima quando giocare Atalanta-Torino. E la stessa cosa vale per le altre partite. Insomma, resta da capire anche come andrà a finire questa assurda vicenda. Proprio come quella dell’Inter, che vuole la vittoria a tavolino col Bologna.