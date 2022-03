Roma, la cessione è saltata: l’offerta fa storcere il naso alla dirigenza

La Roma potrebbe effettuare la cessione di un big: arrivata una prima offerta che la dirigenza non apprezza

La Roma ha intenzione di rinforzare sempre di più la rosa nella prossima sessione di calciomercato. José Mourinho ha sì perso diverse partite questa stagione, ma la rifondazione e appena iniziata e il suo è un progetto triennale. La qualificazione in Europa è fondamentale per proseguire la crescita della squadra. Resta da capire cosa succederà in Conference League, che potrebbe diventare il primo trofeo europeo dei giallorossi dopo la Coppa delle Fiere degli anni ’60 e il primo in generale dopo tredici anni.

Già l’estate scorsa e a gennaio sono arrivati dei calciatori che Mourinho ha chiesto, come Abraham e Maitland-Niles. Il mercato però andrà finanziato anche con le cessioni di quei calciatori che non sono funzionali al suo modo di vedere il calcio. Uno di questi sembra essere Jordan Veretout, che è fondamentalmente un titolare della squadra ma il suo tempo a Roma sembra sia finito.

Roma, arriva la prima offerta per Veretout

Nelle scorse settimane si è parlato molto del rinnovo di Jordan Veretout. Il centrocampista francese ha il contratto in scadenza nel 2024 e per rinnovare, il suo entourage chiederebbe un ingaggio intorno ai 6 milioni di euro. Cifre molto alte per le casse della Roma, che avrebbe già ricevuto una richiesta per cedere Vereout. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, è l’Olympique Marsiglia che ci ha già provato, offrendo una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro.

Offerta che è molto lontana dalla richiesta della Roma, di almeno 20 milioni di euro. Chiaramente non sarà semplice trovare un accordo, ma Tiago Pinto sembra avere le idee chiare. Andrà poi acquistato un sostituto di Veretout e con 8 milioni è complicato trovare un giocatore all’altezza delle pretese di Mourinho.