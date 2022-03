“Non è una sorpresa”: Disfatta Italia, dal Portogallo frecciata agli azzurri

La disfatta dell’Italia contro la Macedonia del Nord ha fatto molto rumore in tutto il mondo, ma per un calciatore non è una sorpresa.

Dopo la mancata partecipazione del Mondiale in Russia del 2018, l’Italia non si è qualificata neanche per i mondiali in Qatar del prossimo inverno. Gli azzurri sono stati sconfitti ieri sera dalla Macedonia del Nord per 0-1, gol al 92′ di Trajkovski (ex giocatore del Palermo), nella semifinale dei play-off.

L’Italia ha giocato malissimo il match del Barbera, ma bisogna anche dire che statisticamente meritava il successo. Gli azzurri, soprattutto nel primo tempo, hanno attaccato, ma non hanno dato quasi mai la sensazione di poter far male alla retroguardia della Macedonia del Nord.

Molti uomini di Mancini o arrivavano sempre dopo sul pallone, o si nascondevano dietro ai proprio avversari. Dal momento del fischio finale del match di ieri sera nel nostro paese (e non solo) sono iniziati i processi sia al movimento del calcio italiano che alla squadra di Mancini, ma non tutti sono rimasti sorpresi dall’eliminazione degli azzurri.

Disfatta Italia, Danilo Pereira: “Non è una sorpresa la vittoria della Macedonia del Nord”

Danilo Pereira, difensore del Portogallo, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni a termine della gara contro la Turchia, che ha visto il successo della squadra di Ronaldo per 3-1: “Eliminazione dell’Italia? Non è una sorpresa, perché la Macedonia del Nord ha disputato delle grandi qualificazioni. Sono una squadra organizzata e combattiva. Il loro successo non mi sorprende“.

Se per il difensore del PSG la vittoria della Macenia del Nord non è una sorpresa, qui da noi in molti già parlavano della finale da disputare contro il Portogallo martedì prossimo. Il risultato di ieri sera fa malissimo a tutto il nostro movimento calcistico, che ha bisogno di profondi e radicali cambiamenti.