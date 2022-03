Inter, la strategia di Marotta è chiara: assalto al desiderio di mercato

L’Inter si sta giocando il campionato, ma è anche attenta al mercato. Marotta, infatti, ha in mente una strategia ben chiara.

Dopo la sosta per le nazionali, che ha visto ieri sera l’eliminazione dell‘Italia di Mancini dai play-off mondiali ad opera della Macedonia del Nord, la Serie A ritonerà la settimana prossima con un turno che potrebbe risultare fondamentale nella corsa per vincere lo Scudetto.

Se il Milan, infatti, incontrerà il Bologna al Meazza, Napoli ed Inter hanno dinanzi a loro due trasferte difficilissime: Atalanta per gli azzurri e Juventus per gli uomini di Simone Inzaghi. I rossoneri hanno la grande occasione di aumentare ancora di più il proprio vantaggio in classifica, visto che ha tre punti in più rispetto ai partenopei e sei rispetto alla ‘Beneamata’ che, però, deve ancora recuperare la gara contro il Bologna di Mihajlovic.

L‘Inter è sicuramente la più in difficoltà tra queste tre squadre, considerando che ha totalizzato solo sette punti nelle ultime sette giornate di campionato. In casa nerazzurra, però, non si è attenti solo alle ‘questioni di campo’ ma anche a quelle del calciomercato, che potrebbero portare un profondo cambiamento nella squadra di Simone Inzaghi.

Inter, la strategia di Marotta: prendere Bremer per sostituire de Vrij

Come quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, Marotta potrebbe sacrificare in difesa Stefan de Vrij per finanziare il prossimo mercato estivo nerazzurro. Il difensore è arrivato dalla Lazio da paramentro zero nel 2018 e garantirebbe, quindi, una plusvalenza di circa 20 milioni di euro.

Marotta, sempre come quanto scritto dal quotidiano sportivo, ha già in mente il nome del possibile sostituto di de Vrij. L’Inter, infatti, vorrebbe portare sotto l’ombra della Madonnina Bremer del Torino. Il difensore è in uscita, ma tutti sanno la volontà di Cairo di ottimizzare al meglio la cessione del centrale brasiliano.