Tre acquisti e doppia cessione: il mercato del Milan è già nel vivo

Il mercato del Milan è già pronto a entrare nel vivo con obiettivi mirati e il nuovo piano cessioni. Dopo l’addio di Kessiè, il club rossonero è pronto a valutare le nuove strategie in vista del futuro

Un acquisto per reparto per cercare di migliorare ulteriormente il tasso tecnico e qualitativo della rosa. Sarà questo il piano del Milan e di Maldini in vista della prossima finestra di mercato. Definito l’addio di Kessiè, i rossoneri sarebbe pronti a dire addio anche a Romagnoli.

Il centrale difensivo, in scadenza il prossimo 30 giugno, non rinnoverà il suo contratto con il Milan. Nelle ultime ore si starebbe intensificando i contatti con la Lazio, con i biancocelesti pronti ad abbracciare il difensore in vista della prossima stagione.

Come riportato dal “Corriere dello Sport”, il club biancoceleste avrebbe raggiunto un accordo di massima con Romagnoli sulla base di 3,2 milioni di euro a stagione per i prossimi tre-quattro anni. Fumata bianca ancora da definire, ma Romagnoli dirà addio al Milan.

Mercato Milan, Renato Sanches prima scelta per il centrocampo

Definiti gli addii di Kessiè e Romagnoli, cessioni indirette per mancato accordo sul rinnovo, il Milan potrebbe valutare attentamente anche il possibile addio a Ibrahimovic. Maldini mediterà sul da farsi, ma è chiaro che la nuova offerta contrattuale per il centravanti svedese verrà offerta al ribasso.

In chiave acquisti, però, la dirigenza rossonera sarebbe pronta a puntare con forte decisione su Renato Sanches, valutato circa 30 milioni e attualmente in forza al Lille. In attacco potrebbe arrivare Origi a costo zero, mentre in difesa, invece, non è escluso un ritorno di fiamma su Acerbi, il quale potrebbe lasciare la Lazio con l’arrivo di Romagnoli. Sono attese novità già nel corso delle prossime settimane.