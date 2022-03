“Era parabile”: Donnarumma incredulo, la critica da chi non ti aspetti

Il portiere dell’Italia e del Psg Gianluigi Donnarumma sta vivendo uno dei periodi più duri della sua giovanissima carriera.

Il giovane e talentuoso portiere italiano Gianluigi Donnarumma non sta vivendo un periodo semplice. Il calciatore campano è stato, qualche settimana fa, protagonista in negativo dell’eliminazione dalla Champions del Psg. Nella giornata di ieri, ‘Gigio’ ha vissuto suo malgrado un’altra brutta batosta, l’eliminazione dal Mondiale dell’Italia. Gli azzurri sono caduti nella semifinale dei Playoff verso il Qatar, nella sfida contro la Macedonia.

A decidere il match è stata la rete dalla distanza di Trajkowski, giocatore che ha segnato negli ultimi secondi del match a Donnarumma. Sui social il calciatore ha subito diverse critiche e nelle ultime ore è arrivato un attacco inaspettato. Marianna Puolo, madre del ct della Nazionale Roberto Mancini, ha parlato riguardo l’estremo difensore azzurro:

“Ieri la Macedonia del Nord ha fatto un solo tiro, è inutile parlarne ma forse Donnarumma poteva anche arrivare su quella palla, era parabile”.

Italia, non solo Donnarumma: critiche anche a Jorginho

La madre del ct azzurro ha continuato ed ha lanciato un importante frecciata anche al centrocampista azzurro Jorginho, uno dei principali ‘colpevoli’ dell’eliminazione azzurra dai Mondiali. La signora Puolo ha affermato:

“Non voglio mettere il dito nella piaga, ma errori come quelli di Jorginho sono costati caro. Non lo ha fatto volontariamente, ma se poi sbagli tre rigori… Questo gruppo ha perso la magia degli Europei ed in troppi avevano la paura di sbagliare”. Pungolata la donna ha riservato una piccola critica persino al figlio Roberto, richiamandolo per la scelta di non convocare Mario Balotelli: “Ha una forza fisica incredibile e davanti alla porta non lo riesci a fermare, io lo avrei chiamato”.