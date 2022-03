Italia, l’eliminazione non risparmia la Juventus: dura stoccata ai bianconeri

L’Italia di Mancini, dopo l’eliminazione subita contro la Macedonia del Nord, fa ancora molto discutere: tirata in ballo anche la Juventus

L’eliminazione dell’Italia dalla corsa ai Mondiali in Qatar 2022, subita solamente nella serata di ieri per mano della Macedonia del Nord, sta facendo ancora molto discutere. I tifosi azzurri, soprattutto dopo la vittoria dell’Europeo arrivata circa otto mesi fa, non si sarebbero aspettati quanto poi accaduto. La dura stoccata non si è fatta attendere. In essa, però, è stata tirata in ballo anche la Juventus.

Per la seconda edizione consecutiva, dunque, la Nazionale Italiana non parteciperà ai Mondiali. Un’esclusione che ancora brucia sulla pelle del gruppo azzurro. Ma anche su quella di tutti i tifosi che ci hanno creduto fino all’ultimo. O almeno fino al 93′ del match contro la Macedonia del Nord.

Al Barbera di Palermo è bastato un gol degli avversari per infrangere definitivamente i sogni della Nazionale di Roberto Mancini. C’è chi associa questa sconfitta al livello inferiore del campionato italiano di massima serie, rispetto a quelli stranieri. A tal proposito, ha detto la propria opinione il giornalista Luca Telese.

Italia, Telese parla della sconfitta e tira in ballo la Juventus: “Il nostro non è un campionato mediocre, vi spiego perché”

Il giornalista Luca Telese, intervistato ai microfoni di ‘Radio Marte’, ha parlato della sconfitta dell’Italia contro la Macedonia del Nord: “A livello simbolico la sconfitta contro la Macedonia del Nord è stata peggiore di quella contro la Corea del Nord. Ci sono problemi di struttura. La difesa è vecchia: ci sono ancora i giocatori della Juventus dei Mondiali di due edizioni fa”.

Secondo Telese, inoltre: “Mancini ha cercato di trovare una soluzione. Il problema secondo me è che è mancata la strategia. Ha sperato di arrivare alla qualificazione ma il ciclo è finito dopo gli Euro2020. Una Nazionale non può essere senza attacco. La difesa è vecchia”.

Infine, da parte del giornalista non è mancata la stoccata nei confronti della Juventus: “Il nostro non è un campionato mediocre. Anzi, a me piace e vi spiego perché. Ad esempio, l’Inter è partita molto forte ma poi è stata rallentata. Il Milan ha preso belle batoste. E la Juventus allora? Ha comprato Vlahovic e Zakaria, chiunque, ma è stata comunque eliminata dalla Champions League. Quindi, non si può dire che il campionato sia brutto”.