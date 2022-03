Playoff Mondiali, sospensione e colpo di scena: il motivo è incredibile

Curioso episodio avvenuto, nel corso della giornata, in un match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali che si terranno in Qatar.

In tutto il mondo si stanno disputando match per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar, evento che si terrà verso la fine del 2022. Purtroppo non ci sarà l’Italia, sconfitta clamorosamente nel match valido per la semifinale Playoff contro la Macedonia, un insuccesso assolutamente inatteso.

In data odierna si stanno disputando altri incontri validi per le qualificazioni ed uno di questi ha visto un curioso episodio. Tutto è avvenuto all’inizio del secondo tempo del match, valido per le qualificazioni Mondiali, tra Camerun ed Algeria.

Al Douala Stadium il match è stato interrotto al quinto minuto del secondo tempo. L’arbitro è stato costretto ad interrompere il match a causa di problemi ai riflettori dello stadio, che portavano di conseguenza danni all’illuminazione.

Mondiali, dopo la sospensione vittoria per l’Algeria

Dopo minuti di estenuante attesa il problema è stato risolto e l’arbitro è stato autorizzato a concedere la ripresa del match. Una situazione insolita, soprattutto in un match di Nazionali a questo livello di gioco. Una volta ripreso il match non ci sono stati altri problemi e la gara è proseguita fino alla fine dell’incontro.

Il match è terminato con un importante vittoria dell’Algeria, guidata dal milanista Ismael Bennacer. La gara si è conclusa con il risultato di 1 a 0 grazie ad una rete al 40 minuto firmata dall’attaccante Slimani. L’esperto centravanti dello Sporting ha insaccato nella porta del neo portiere dell’Inter Andrè Onana.