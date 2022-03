Fuori dai Mondiali e addio alla nazionale, c’è l’annuncio: “Sono sotto shock”

Delusione dopo la sconfitta rimediata nel play-off di qualificazione ai Mondiali: un giocatore ha annunciato il ritiro dalla nazionale.

Serata di verdetti pesanti, quella di ieri sera. L’Italia, battuta a sorpresa dalla Macedonia del Nord, ha dovuto dire addio al sogno di qualificarsi ai Mondiali in programma in Qatar tra il 21 novembre e il 18 dicembre. Una debacle pesante, che potrebbe indurre il Ct Roberto Mancini a rassegnare le dimissioni nel giro di qualche giorno. Lo stesso destino è poi toccato alla Turchia, battuta 3-1 dal Portogallo.

Un risultato che poteva essere diverso. I lusitani padroni di casa, dopo essere passati in vantaggio grazie alle reti messe a segno da Otavio e da Diogo Jota, hanno infatti subito la rimonta della formazione allenata da Stefan Kuntz. A suonare la carica ci ha pensato Burak Ylmaz, il quale ha poi avuto l’occasione di pareggiare i conti all’85esimo su rigore.

La sua conclusione, però, è andata a sbattere sulla traversa. Un errore che ha restituito sicurezza e tranquillità al Portogallo, che al foto-finish ha poi calato il tris con Matheus Nunes. Immensa la delusione per la Turchia e per l’attaccante in forza al Lille che, al termine della gara, ha annunciato di volersi ritirare dalla nazionale.

Mondiali, Turchia eliminata: l’annuncio di Burak Ylmaz

La punta non ha usato giri di parole per sottolineare la propria tristezza dopo quanto accaduto in campo: “Sono ancora sotto shock, mi dispiace tanto. Era la mia ultima occasione per partecipare ad un Campionato del Mondo, per me è finita”. Il nuovo ciclo della Turchia dovrà quindi ripartire da altri nomi.

“Senza ulteriori indugi annuncio che è stata la mia ultima partita con la Nazionale. Non vorrei lasciare dopo una partita così triste, ma è giusto così”. Per la Turchia a breve si aprirà quindi un nuovo ciclo: martedì, in teoria, dovrebbe svolgersi la sfida con l’Italia: una gara da affrontare senza Burak Ylmaz.