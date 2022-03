Inter, pressing per il top player: serve un’offerta irrinunciabile

I top club d’Europa corteggiano l’Inter. Il pressing per il top player dei nerazzurri è sempre più prepotente: serve un’offerta irrinunciabile.

L’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro per programmare la prossima stagione. Il club nerazzurro, per forza di cose, deve buttare un occhio al futuro. Nel frattempo, però, il club nerazzurro non getta la spugna. Il rush finale per la vittoria del campionato ancora in corso resta piuttosto acceso. Il duello con il Napoli di Luciano Spalletti ed il Milan di Stefano Pioli resta più vivo che mai.

Dopo aver chiuso per il rinnovo di Brozovic, anche Beppe Marotta e Piero Ausilio lavorano assiduamente. L’obiettivo è blindare i top player e decidere chi sacrificare per arrivare con la giusta liquidità al prossimo mercato estivo. Dopo i sacrifici della scorsa estate di Romelu Lukaku ed Achraf Hakimi, finiti rispettivamente al Chelsea ed al Paris Saint-Germain, non verranno ceduti altri top player.

Calciomercato Inter, Bayern Monaco su Dumfries

C’è un però. Perché le big d’Europa hanno puntato i riflettori su un calciatore nerazzurro ed il loro pressing si fa sempre più asfissiante. Denzel Dumfires, a furia di sgaloppate sulla fascia e prestazioni super, si è guadagnato l’attenzione del Bayern Monaco. Come riferisce l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il laterale nerazzurro ha attirato su di sé le mire del club bavarese che nella finestra estiva di calciomercato potrebbe fare un tentativo per strapparlo a Simone Inzaghi.

Steven Zhang, Beppe Marotta e Piero Ausilio, però, non hanno intenzione di fare a meno del proprio calciatore. La decisione su Dumfries sembra già stata presa. Salvo clamorose offerte irrinunciabili, infatti, l’Inter lo tratterrà a Milano, respingendo il pressing dei grandi club d’Europa.