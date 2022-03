“Penalizzazione in classifica”: caos Juventus, arriva un’altra brutta notizia

La Juventus preoccupata a causa degli sviluppi dell’inchiesta che ha portato la Guardia di Finanza ad effettuare alcune perquisizioni.

Juventus in ansia a causa delle indagini legate all’inchiesta avviata dalla Procura di Torino al fine di fare luce sulle ultime operazioni compiute dal club. La Guardia di Finanza, nei giorni scorsi, ha provveduto ad effettuare nuove perquisizioni negli studi legali di cui si è avvalsa la società. Nel mirino, in particolare, ci sono alcune scritture private riguardanti la restituzione degli stipendi dei tesserati congelati in seguito allo scoppio dell’emergenza sanitaria.

Dei documenti in questione, però, nessuna straccia. Per ricostruire la vicenda di recente sono stati quindi ascoltati (in qualità di persone informate dei fatti) Paulo Dybala, Federico Bernardeschi ed Alex Sandro. Cosa accadrà nei prossimi giorni non è ancora chiaro. Gli atti, infatti, sono secretati a Roma ed il 2 aprile è in programma l’audizione del presidente della Figc Gabriele Gravina.

In concreto, al club viene contestato il reato di falso in bilancio e al momento risultano iscritti al registro degli indagati il presidente Andrea Agnelli, il suo vice Pavel Nedved, Fabio Paratici (ora al Tottenham) ed altri dirigenti. Nel caso in cui le accuse dovessero essere confermate, cosa rischierebbe la Juventus? A rispondere alla domanda è stato oggi ‘La Stampa’.

Juventus, ansia per l’inchiesta: cosa rischia il club

Il quotidiano, in particolare, è andato a ripescare l’articolo del codice di giustizia sportiva secondo cui “la società che pattuisce o comunque corrisponde ai suoi tesserati compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali è punita con un’ammenda cui può aggiungersi una penalizzazione di uno o più punti”.

Un quadro allarmante per la Juventus, tornata a sognare di vincere lo scudetto grazie dopo le ultime 4 vittorie consecutive ottenute ai danni dell’Empoli, dello Spezia, della Sampdoria e della Salernitana. Domenica prossima è in programma il big match contro l’Inter che, in caso di successo, consentirebbe alla formazione di Massimiliano Allegri di salire al terzo posto scavalcando proprio i nerazzurri. La marcia di avvicinamento alla gara, però, è quanto mai complicata.