Incredibile, l’ex Juventus pensa al ritiro? Arriva l’annuncio

Il giocatore, ex Juventus, starebbe probabilmente pensando all’addio al mondo del calcio: l’annuncio non lascia molti dubbi

L’ex centrocampista della Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto pensare a un possibile addio imminente al mondo del calcio. Rimasto svincolato, ha voluto fare così il punto sul suo futuro.

Blaise Matuidi, centrocampista che ha militato tra le file della Juventus dal 2017 al 2020, ha effettuato la risoluzione contrattuale con il suo ultimo club. Ovvero con l’Inter Miami. Il futuro ora però appare incerto.

Dalle parole riferite ai microfoni di ‘So Foot’, sembrerebbe che il francese classe 1987 starebbe anche pensando a un ritiro dal mondo del calcio giocato. L’unica certezza è quella di voler prendere un momento di pausa per cercare di fare il punto della situazione.

Juventus, l’ex centrocampista starebbe pensando all’addio? Ecco cos’ha riferito Matuidi

L’ex giocatore della Juventus, che nel 2020 si è trasferito all’Inter Miami, ha rilasciato una rivelazione importante ai microfoni di ‘So Foot’. Ecco cos’ha dichiarato Matuidi: “Attualmente sono ancora fermo. Continuo ad allenarmi e mi sto prendendo tutto quel tempo che mi serve per capire cosa fare in futuro”.

“Non voglio ancora – ha proseguito Matuidi – farmi quella domanda. Con il Covid, poi, ho vissuto momenti complicati. Ma non è stato difficile solo per me, lo è stato per molte persone. È stato uno dei momenti più difficili di tutta la mia vita e non credo che lo dimenticherò. Ho modificato il mio modo di vivere”. Annuncio di un addio? Per il momento niente è ancora certo, ma il pensiero sembrerebbe esserci.