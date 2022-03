“Più difficile per loro…”: Mondiali, le parole sono una beffa per l’Italia

La sconfitta dell’Italia contro la Macedonia del Nord continua a far parlare di sé: le parole del giocatore arrivano come una bella per gli azzurri

La sconfitta inferta all‘Italia da parte della Macedonia del Nord è ancora una ferita aperta sulla pelle del gruppo azzurro e dei tifosi. Il gol-beffa arrivato al 93′ da parte degli avversari ha infranto qualsiasi speranza per la Nazionale Italiana. Oltre quanto vissuto al Barbera di Palermo, però, sono anche arrivate le parole del giocatore in merito a quanto vissuto dai suoi compagni di club italiani.

Da un lato, infatti, l’Italia ha affrontato la Macedonia del Nord. Mentre, dall’altro la Turchia se l’è dovuta vedere con il Portogallo. Una partita certamente non semplice per la Nazionale Turca, che comunque ha avuto anche per un attimo la possibilità di rimettere in parità la gara, potendo andare sull’eventuale 2-2. Possibilità però non colta e fallita per un errore commesso dagli 11 metri.

In finale sono così andati, alla fine dei giochi, Portogallo e Macedonia del Nord. Proprio di questo, intervistato da ‘sporx.com’, ha parlato Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell’Inter ha infatti detto la sua sull’eliminazione della Turchia, ma anche su quella dell’Italia. Ecco perché le sue parole sono sembrate, però, in un certo senso una beffa per i suoi compagni azzurri.

Mondiali, Calhanoglu ha parlato dell’Italia: “Più difficile per loro accettare l’eliminazione”

Hakan Calhanoglu, intervistato ai microfoni di ‘sporx.com’, ha parlato dell’eliminazione della Turchia dai playoff per i Mondiali: “La Turchia voleva il Mondiale. Io e i miei compagni abbiamo giocato contro un gruppo dalla grande portata come quello del Portogallo. Non abbiamo iniziato la gara nel migliore dei modi, ma poi nel secondo tempo la prestazione è stata ottima”.

Il giocatore dell’Inter ha poi fatto riferimento all’Italia e allo stato d’animo dei suoi compagni, Bastoni e Barella: “Avevamo come obiettivo quello di affrontare l’Italia in finale. Solo che purtroppo non è accaduto. Ho anche avuto modo di sentire i miei compagni di squadra italiani. Erano di sicuro molto arrabbiati. Secondo me è stato più difficile per loro accettare l’eliminazione, dal momento che hanno dovuto affrontare la Macedonia del Nord“. Parole che appaiono come una beffa, dunque, considerato che l’avversario della Turchia è comunque stato il Portogallo.