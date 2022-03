Milan, la lista di Maldini si allunga: quattro attaccanti nel mirino

Il Milan punta in alto e non solo con il campionato: sul tavolo delle trattative quattro sono i nomi che interessano ai rossoneri

Il Milan di Stefano Pioli e Paolo Maldini ha come primo obiettivo di questa stagione restare ancorato alla vetta della classifica di Serie A. Attualmente è a 66 punti, sei più dell’Inter, che ha una partita in meno, e tre più del Napoli. Grazie al lavoro di squadra, il tecnico rossonero vuole proseguire il cammino che proietta i suoi verso il titolo di campioni d’Italia.

Per attuare tutto ciò, il Milan si sta affidando ai giocatori che sono risultati fondamentali. Specialmente in attacco, dove hanno pesato i gol di Rafael Leao e Olivier Giroud. A questo proposito, guardando invece alla corsia di destra, si punta a trovare il giusto esterno d’attacco.

Un esterno che dia alternative ad Alexis Saelemaekers e Junior Messias. Sul tavolo delle trattative Paolo Maldini ha posto ben quattro nomi che potrebbero rappresentare il futuro dei rossoneri. Non c’è, quindi, solo il nome di Domenico Berardi sotto l’attenzione del club.

Calciomercato Milan, sono quattro i nomi che interessano Maldini per il futuro: non c’è solo Berardi nel mirino

L’obiettivo di calciomercato che maggiormente interessa il Milan in queste ultime ore, come esterno d’attacco destro, è quello di Domenico Berardi. L’attaccante del Sassuolo è pronto per fare il salto di qualità e il club rossonero potrebbe giovare da un suo eventuale arrivo. Oltre il profilo dell’italiano, però, ci sarebbero altre tre (comunque valide) alternative. Tutti profili stranieri.

Secondo ‘Tuttosport’, quindi il Milan sarebbe interessato anche a Noa Lang, Charles De Ketelaere e Ismaila Sarr. I primi due, rispettivamente classe 1999 e classe 2001, arriverebbero dal Belgio, dal momento che entrambi militano nel Club Bruges. L’ultimo, invece, arriverebbe dalla Premier League: il classe 1998 è infatti un attuale giocatore del Watford. Le alternative dunque ci sono, ora tocca a Maldini regalare a Pioli il profilo migliore.