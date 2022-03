Il Milan non cambia strategia, e anche in futuro punterà su giocatori esperti e giovani talenti: tra questi ultimi ecco un nuovo obiettivo.

Lo Scudetto, che manca da 11 anni e in cui nessuno onestamente credeva a inizio stagione, è distante 8 giornate. Non è scontato, ci mancherebbe. Ma il Milan è lì, al 1° posto, davanti a tutti, può e deve credere in una vittoria che non solo esalterebbe la piazza, ma confermerebbe la rinascita avvenuta sotto la gestione Elliott.

Qualche passo falso all’inizio, come può capitare. Ma poi, con l’arrivo in panchina di Stefano Pioli, un netto percorso di risalita che non si è mai fermato. Il ritorno in Champions League, adesso la corsa Scudetto. E la conferma che la strada intrapresa, nella costruzione e gestione della rosa, è quella giusta.

Niente eccessi, nessun compromesso in sede di rinnovi e ingaggi, fiducia nei senatori e nei tanti giovani che in rossonero possono crescere con la consapevolezza di non avere una sola e unica chance per sfondare. È così che il Milan è rinato ed è così che continuerà a operare anche in futuro.

Per questo, sul mercato, il Diavolo opera in mille direzioni. In questo momento segue Renato Sanches, l’ideale per sostituire Kessié ma che piace anche alla Juventus, e una lista di quattro giovani attaccanti che possano dare il cambio agli anziani Ibrahimovic e Giroud. L’ultima notizia, invece, arriva dal Brasile.

Milan, occhi puntati in Brasile su Abner

Secondo il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, “il Milan è interessato al terzino sinistro dell’Atletico Paranaense Abner, nato nel 2000″ e avrebbe già avviato una trattativa con l’agente del giocatore Hugo Garcia Martorell. Sarebbe questo il rinforzo sulla fascia, l’alternativa al punto fermo Theo Hernandez.

Cresciuto nel Ponte Preta, Abner Vinicius da Silva Santos (da non confondersi con un omonimo che giocava nello stesso ruolo, talento passato dal Real Madrid che giocava nello stesso ruolo e frenato da numerosi infortuni) era finito nel mirino di diversi club europei già nel 2019, quando l’Atletico Paranaense se lo era assicurato con un contratto quinquennale.

Nel frattempo è cresciuto molto, conquistando anche la maglia della Nazionale olimpica con cui ha conquistato la medaglia d’oro nel torneo calcistico ai giochi di Tokyo andati in scena la scorsa estate. Interessa da tempo anche all’Inter, ma il Milan lo segue da più tempo e sembra in vantaggio. Per vedere se la trattativa si concretizzerà non resta che aspettare.