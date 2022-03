Allegri ha scelto i due nuovi centrocampisti: sarà sfida al Milan

Il mercato della Juventus partirà dalla scelta di due nuovi centrocampisti. Allegri ha già individuato due profili ideali per completare la linea di metà campo dei bianconeri in vista della prossima stagione: occhio alla concorrenza del Milan

La nuova Juventus ripartirà da una campagna acquisti di qualità, mirata alla rivoluzione totale della linea di metà campo. Allegri, come confermato nelle ultime settimane, sarebbe pronto ad aprire concretamente le porte all’arrivo di Jorginho.

L’attuale centrocampista del Chelsea rappresenterebbe il giusto rinforzo in cabina di regia. Esperienza internazionale, geometra di centrocampo e qualità nel fraseggio e nella verticalizzazione. L’ex Napoli, però, ha una valutazione di circa 40 milioni, aspetto che starebbe rallentando l’interesse bianconero.

Jorginho, dal canto suo, sarebbe pronto a dire sì a un ritorno in Italia. Occhio, però, al forte interesse del Milan. Maldini potrebbe puntare sul regista della Nazionale per sostituire Kessiè e accrescere l’esperienza del centrocampo rossonero in vista della prossima stagione. La Juve, al momento, resta in vantaggio.

Mercato Juventus, spunta anche Renato Sanches: altra sfida al Milan

Non solo Jorginho, Juventus e Milan potrebbero darsi battaglia anche per Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, attualmente in forza al Lille, ha una valutazione di circa 30 milioni di euro. Allegri lo avrebbe indicato come centrocampista ideale per sostituire Rabiot in caso di cessione.

Il centrocampista francese potrebbe lasciare la Juventus in cambio di un’offerta da 15 milioni di euro, ma i bianconeri si alleggerirebbero del suo ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione. Non solo Sanches: massima attenzione anche a Gravenberch dell’Ajax. Sul centrocampista olandese resta forte anche l’interesse del Bayern Monaco, pronto a convincere il club olandese con un’offerta faraonica da circa 45-50 milioni di euro.