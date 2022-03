Alle 20.45 spazio al match amichevole che vedrà protagonista l’Italia fresca di eliminazione ai playoff Mondiali. Azzurri contro la Turchia.

La delusione è cocente e le valutazioni sono in atto da giorni. L’Italia di Roberto Mancini è fuori dai Mondiali, ed al contempo è al centro di un chiacchiericcio mediatico che da giorni non si ferma. Al momento non sono arrivate decisioni estreme, come dimissioni ed esoneri, anche se tutto è ancora in divenire. Le ultime danno un Roberto Mancini pronto a proseguire la sua avventura in azzurro, anche se sono tantissimi i nomi fatti in questi giorni per prendere il posto dell’attuale ct.

Secondo alcuni qualche decisione potrebbe essere presa proprio dopo la partita di stasera. L’amichevole è stata programma ben prima della sfida persa contro la Macedonia, e l’Italia ha accettato di poterla giocare in caso di sconfitta. E cosi gli azzurri scenderanno in campo per affrontare la Turchia, sconfitta nell’altro match dei playoff contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Turchia-Italia, le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi; Pessina, Cristante, Tonali; Zaniolo, Scamacca, Raspadori. Ct.: Mancini.

TURCHIA (3-4-2-1): Cakir; Kabak, Demiral, Soyuncu; Celik, Kokcu, Calhanoglu, Kutlu; Cengiz Under, Akturkoglu; Burak Yilmaz. Ct.: Kuntz.