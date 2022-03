“Ho ancora un anno qui, però…”: Lazio, l’annuncio spiazza Lotito e i tifosi

Dall’ambiente della Lazio arriva una dichiarazione interessante: ancora un anno di contratto per lui, il futuro appare incerto

Il contratto del giocatore dice che la scadenza è fissata al 30 giugno 2023. C’è ancora un altro anno, dunque, da passare alla Lazio. Ma sul futuro non ci sono molte certezze. L’annuncio dello spagnolo spiazza Lotito e i tifosi.

Le dichiarazioni rilasciate da Pedro hanno dunque spiazzato. L’attaccante spagnolo dalla Roma è passato all’altra sponda della Capitale, trasferendosi il 19 agosto 2021 alla Lazio. Il suo attuale contratto scadrà tra un anno, nel 2023.

L’attaccante ha così parlato, ai microfoni di ‘Radio Marca Tenerife’, del futuro e di quelle che sono le sue volontà. Non è certa la sua permanenza prolungata nel club biancoceleste, anche se prima di dare il suo addio al calcio vorrebbe concedersi almeno un altro anno, massimo due, di attività. Ecco perciò cos’ha dichiarato.

Lazio, il futuro di Pedro è incerto: “Ho ancora un altro anno di contratto, però quando scadrà vedrò cosa fare”

L’attaccante della Lazio, Pedro, ha quindi riferito a ‘Radio Marca Tenerife’: “Attualmente ho ancora un altro anno da passare qui alla Lazio. Però solo quando il contratto scadrà, vedrò cosa farò. Non so dire ora che cosa succederà, ma per ora rimarrò qui vedrò poi dove potrò andare. Credo di poter giocare ancora uno o due anni di calcio. Lascio tutto aperto per il futuro. Anche se so di avere una serie di fattori personali che complicano questa decisione”.

“Vorrei – ha proseguito lo spagnolo – anche essere più vicino a Barcellona, per poter vedere i miei figli divertirsi di più. Il calcio ha questo lato negativo, cioè quello di limitare molto la vita privata. C’è il rischio di perdersi molte cose a causa del calcio. Si deve a volte anche pensare che si deve mettere la felicità prima del lavoro”.