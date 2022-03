Maldini e Pioli gelati: Milan, l’annuncio è una batosta per i tifosi

Il Milan sfiderà lunedì il Bologna, ma in queste ore è arrivato un annuncio che ha ‘gelato’ sia Pioli che Maldini.

Questa serà ci sarà la partita inutilissima tra la Turchia e l’Italia di Mancini, ma tutti ormai già stanno pensando al campionato. La Serie A ritornerà il prossimo weekend con una giornata che potrebbe essere risultare decisiva per varie squadre. Per quanto riguarda la lotta scudetto, la prossima giornata, sicuramente è favorevole al Milan di Stefano Pioli.

I rossoneri, infatti, sfideranno il Bologna al Meazza, mentre il Napoli, privo di Osimhen e Di Lorenzo, deve andare a Bergamo per giocare contro l’Atalanta e l’Inter avrà di fronte a sè la sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus. La vittoria contro la squadra di Mihajlovic non è scontata, ma il Milan ha una grandissima occasione per aumentare il proprio vantaggio in classifica e non può permettersi di non sfruttarla.

Il ‘Diavolo’ è anche la squadra che sta meglio rispetto al trio di vetta, considerando anche che ha subito solo un gol nelle ultime quattro partite di campionato. Pioli per la gara contro il Bologna non dovrebbe avere particolari problemi di formazione, ma è arrivato un annuncio che potrebbe turbare l’ambiente milanista.

Milan, l’annuncio di Laporta su Kessie che ‘gela’ Pioli e Maldini: “Abbiamo preso un centrocampista”

Joan Laporta, infatti, presidente del Barcellona, ha rilasciasciato un’interivista a ‘RAC1’, dove ha praticamente annunciato l’arrivo di Kessie dal Milan e di Christensen dal Chelsea: “Abbiamo chiuso per due giocatori per la prossima stagione: uno è un centrocampista, l’altro calciatore è un difensore centrale. Ma non posso fare ancora i nomi”.

Il patron dei blaugrana non hanno fatto i nomi di Kessie e Christensen, ma tutti danno ormai per certo il loro trasferimento al Barcellona la prossima stagione da parametri zero. Il centrocampista ivoriano lascerà il Milan dopo cinque stagioni e spera di farlo con la vittoria dello Scudetto.