“Devo dirvi la verità…”: Mondiali-Italia, la confessione spiazza i tifosi

A pochi minuti dall’inizio del match con la Turchia il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato riguardo le ultime disavventure azzurre.

Questa sera l’Italia affronterà la Turchia in una sfida ‘quasi inutile’ che fa molto male ai tifosi azzurri. La Nazionale di Roberto Mancini è stata eliminata a sorpresa nella semifinale Playoff degli spareggi validi per i prossimi Mondiali in Qatar.

Ci sono state tante polemiche ed alla fine il ct azzurro Roberto Mancini è stato confermato sulla panchina della Nazionale. A pochi minuti dall’inizio del match il tecnico ha parlato ai microfoni di Raisport ed ha raccontato:

“Devo dirvi la verità, la cosa che più mi dispiace è non aver dato a Luglio la possibilità ai nostri tifosi di gioire. E’ davvero brutto e mi dispiace molto”.

Le parole di Mancini sull’uscita dell’Italia

La sconfitta contro la Nazionale macedone è arrivata negli ultimi minuti e senza dubbio in maniera inaspettata. Il ct azzurro ha proseguito: “Scusa agli italiani? Noi abbiamo fatto il massimo ed abbiamo la coscienza a posto. Dobbiamo comunque dire scusa perchè i tifosi a giugno non avranno la gioia di seguirci”.

La sfida in Turchia servirà a Mancini ed ai tifosi per provare almeno parzialmente ad alleviare ‘i dolori’ della disfatta del Barbera. Per il match odierno il ct azzurro ha lasciato tanti giocatori ‘a casa’ ed ha provato una formazione alternativa. In attacco spazio ai grandi esclusi contro la Macedonia composti da Nicolò Zaniolo e soprattutto Gianluca Scamacca, rientrato dopo gli ultimi acciacchi.