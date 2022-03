“Panchinaro al PSG”: Donnarumma nel caos, che batosta per l’ex Milan

Il mondo social si è scatenato nei primi minuti di Turchia-Italia. Il portiere azzurro Gigio Donnarumma protagonista suo malgrado.

Dopo la clamorosa sconfitta contro la Macedonia del Nord l’Italia sta giocando in questi minuti la sfida contro la Turchia. Il ct Roberto Mancini ha lasciato a casa alcuni ‘titolari’ ed ha schierato una formazione sperimentale contro la formazione turca. Il ct ha confermato in porta ‘Gigio’ Donnarumma, nonostante le recenti prove non eccellenti.

La gara ha visto un clamoroso episodio dopo soli 4 minuti di gioco. L’ex attaccante della Roma Cengiz Under ha firmato subito la rete del vantaggio, spiazzando i difensori avversari e soprattutto approfittando del grave errore di Donnarumma.

Dopo l’incertezza contro la Macedonia del Nord il portiere azzurro è nuovamente colpevole. Il calciatore ha commesso un grave errore, diventando subito il protagonista negativo della serata. Un momento davvero difficile per il giovanissimo e talentuoso portiere.

Piovono le critiche sui social per Donnarumma

Il gol subito da Donnarumma ha scatenato nuovamente il mondo dei social, letteralmente ‘inferocito’ con l’estremo difensore azzurro. In particolare tanti tifosi del Milan hanno ‘preso in giro’ il calciatore per l’ennesimo grave errore.

I tifosi rossoneri hanno subito fatto raffronti con l’attuale portiere Maignan ed hanno sottolineato come ormai ogni tiro in porta è un gol subito per ‘Gigio’. Dopo il Milan ‘il niente’ per Donnarumma la cui scelta di lasciare i rossoneri si è rivelata, fino ad ora, fallimentare. Nelle ultime settimane il portiere si è reso protagonista del grave errore (costato poi l’eliminazione) in Real Madrid-Psg e le ultime prove in Nazionale hanno ancora fomentato i detrattori dell’estremo difensore.