Addio Mondiali, l’episodio è surreale: succede in Turchia-Italia

Particolare episodio nel pre partita del match che vedrà protagoniste tra pochi minuti la Turchia e l’Italia di Roberto Mancini.

Si giocherà tra pochi minuti a Konya, in Turchia, la sfida tra i padroni di casa della Turchia e l’Italia di Roberto Mancini. Le due nazionali sono uscite sconfitte dalle semifinali Playoff in vista dei Mondiali in Qatar ma si affronteranno, nonostante ciò, in una gara con davvero poca importanza.

Mentre l’Italia è uscita sconfitta clamorosamente in casa contro la Macedonia del Nord la Turchia ha perso lottando fino all’ultimo contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. La squadra di Hakan Calhanoglu ha lottato fino all’ultimo ed ha avuto anche una grandissima chance negli ultimi minuti di gioco.

A pochi minuti dal termine il bomber e bandiera della Nazionale turca Yilmaz ha fallito su rigore la chance per il 2 a 2 spegnendo cosi i sogni dei suoi compagni di squadra e soprattutto dei suoi tifosi. La finale sarà Portogallo contro Macedonia del Nord mentre Turchia e Italia sono le grandi sconfitte. I tifosi della Nazionale azzurra non hanno preso benissimo l’eliminazione, la seconda consecutiva dai Mondiali per l’Italia, ma anche in Turchia la situazione è simile se non addirittura peggiore.

Turchia-Italia, fischi dei tifosi di casa nel pre partita

I tifosi della Turchia non hanno preso affatto bene l’eliminazione della propria squadra e soprattutto come è arrivata la sconfitta. Calhanoglu e compagni hanno ricevuto tante critiche e tanti fischi al loro ingresso in campo.

Un importante gesto di dissenso da parte dei tifosi turchi che, sempre molto vicini alla propria Nazionale, hanno protestato in maniera veemente contro quelli che solitamente sono i propri beniamini.