Inter, l’ultimo desiderio di Marotta arriva dall’Argentina

L’Inter pensa al calciomercato estivo e Marotta guarda in Argentina: è a parametro zero l’ultimo desiderio nerazzurro

L’Inter punta a chiudere al meglio possibile questa stagione in corso. Ma guarda anche già al futuro e alle operazioni da poter fare in ottica calciomercato. L’ultimo desiderio può arrivare, a parametro zero, dall’Argentina.

Insieme all’idea tutta argentina di portare in nerazzurro, e sempre a parametro zero, Paulo Dybala, l’Inter avrebbe posto la propria attenzione anche su un altro sudamericano. Dall’Argentina potrebbe arrivare anche Fabrizio Angileri, terzino sinistro ora tesserato del River Plate.

Il classe 1994 è in scadenza appunto con il River Plate il 30 giugno 2022. Il rinnovo di contratto con il club non sembrerebbe però essere nei suoi piani. In tal modo si potrebbe liberare a parametro zero. Per questo motivo Giuseppe Marotta, dalle file dell’Inter, starebbe visionando con attenzione la sua situazione.

Secondo quanto rivelato in Argentina da ‘Radio Continental’, Fabrizio Angileri sarebbe entrato nel mirino dell’Inter per la prossima stagione. Attualmente tra le file del River Plate, il contratto del terzino sinistro scadrà a giugno del 2022. L’argentino, in possesso anche di passaporto italiano, potrebbe arrivare quindi in Serie A e in nerazzurro a parametro zero. Nel corso di questa stagione, tra tutte le varie competizioni giocate, Angileri ha giocato 31 gare segnando 3 gol e servendo 9 assist.

Il suo profilo potrebbe rappresentare un buon colpo sul mercato da parte dell’Inter, in cerca di un terzino sinistro di ruolo che possa andare a garantire un’alternativa a Federico Dimarco. Per la prossima stagione i nerazzurri hanno quindi l’obiettivo, in ogni caso, di portare in squadra rinforzi sulla corsia di sinistra. Marotta potrebbe perciò non farsi sfuggire neanche stavolta una trattativa appetibile con un giocatore che rimarrà con ogni probabilità svincolato.