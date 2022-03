Inter, arriva l’ufficialità: Marotta e Inzaghi non stavano nella pelle

Arriva la notizia ufficiale che coinvolge l’Inter, la quale concorre per lo scudetto insieme principalmente a Milan e Napoli. Riguarda anche il Bologna.

Per l’Inter, in piena lotta per la vittoria dello scudetto, giunge una notizia importante quest’oggi. Si tratta del recupero della gara inizialmente il programma contro il Bologna per il 6 gennaio del 2022 e poi rimandata a causa di un focolaio da Covid-19. Il match sarà giocato il prossimo 27 aprile allo Stadio Dall’Ara. L’orario è ancora da stabilire. Il match sarà visibile su SKY e DAZN.

Tuttavia, in sospeso non c’era soltanto l’Inter. Il mese di gennaio è stato tra i più complicati per l’Italia a causa del proliferare di una nuova ondata di coronavirus e molte squadre si sono trovate in difficoltà tra focolai e nuove regole, decisamente meno rigide. Da qui decisioni spesso autonome o suggerite dall’autorità sanitaria, che hanno comportato successivi ricorsi nella maggior parte dei casi respinti.

La Lega Serie A, avvicinandoci al finale della stagione sportiva, ha calendarizzato le gare sospese. Praticamente tutte, oltre Bologna-Inter, sono rimandate a fine aprile, come turno infrasettimanale.

Serie A, il calendario delle gare da recuperare: da Bologna-Inter ad Atalanta-Torino

Di seguito nel dettaglio le date e le gare che saranno recuperare: