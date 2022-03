“Sarebbe un insulto…”: Juve, dopo la firma arriva il primo chiarimento

A poche settimane dalla firma sul contratto con la Juve arriva la dichiarazione decisamente inaspettata da parte del nuovo acquisto.

La Juve è stata una delle società più attiva sul mercato di gennaio. La società di Andrea Agnelli non ha certo badato a spese per rafforzare la rosa a disposizione di mister Allegri. Sono arrivati infatti i due colpi Dusan Vlahovic, strappato non senza polemiche alla Fiorentina, e Denis Zakaria.

La Juve però si è mossa anche in ottica futuro, piazzando un colpo in prospettiva, con il difensore Federico Gatti dal Frosinone. E proprio Gatti, che vestirà il bianconero la prossima stagione, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

“Prima di diventare professionista facevo il muratore.” ha rivelato Gatti. “In famiglia avevamo problemi economici e quindi ho dovuto iniziare a lavorare. Iniziavo alle 7 del mattino e poi direttamente andavo a fare allenamento alle 19. Mangiavo alle 22,30. Però ho capito il valore delle cose, è stato un momento della mia vita molto formativo.”

Gatti sul passaggio alla Juve: “Ancora non ci credo.”

“Mi ha fatto molto piacere l’interesse che si è scatenato su di me.” ha continuato il difensore attualmente in forza al Frosinone. “Ancora non me ne capacito che mi ha acquistato la Juve. In effetti a Torino ancora ci devo mettere piede, però già mi rendo conto di come la mia vita è cambiata. E pensare che mio nonno è un grandissimo tifoso del Torino.”

Infine un paragone con gli attuali difensori della Juve. “Non scherziamo.” ha immediatamente chiarito Gatti. “Paragonarmi a gente come Bonucci e Chiellini, calciatori che possono vantare 300-400 presenze in Serie A sarebbe un insulto nei loro confronti. Se la prossima stagione sarò nella rosa della Juve allora cercherò di imparare da loro il più possibile. Da loro, ma anche da tutto il mondo Juve.”