“Salta l’affare”: Milan, stavolta Maldini spiazza i tifosi

Il Milan riflette in vista della prossima sessione del mercato: intanto è arrivata la novità che può far saltare l’operazione in cantiere.

Il Milan, nonostante il primo posto in classifica, ha già iniziato a guardare al futuro con l’obiettivo di individuare quanto prima i prossimi rinforzi da regalare a Stefano Pioli. I riflettori, in particolare, sono puntati sul centrocampo, alla luce dell’addio a fine stagione di Franck Kessie (promesso sposo del Barcellona che ha messo sul piatto un contratto fino al 2026) ed il deludente rendimento offerto da Tiémoué Bakayoko.

Il francese, fin qui, ha totalizzato appena 13 presenze in campionato e la sua ultima presenza all’interno del rettangolo di gioco risale al 17 gennaio. In seguito è rimasto ai margini, con il tecnico rossonero che ha preferito non impiegarlo nelle partite successive. Da qui la necessità di potenziare il reparto, al fine di renderlo ancora più competitivo.

Il principale obiettivo è Renato Sanches, che in estate lascerà il Lille. Il portoghese ha rifiutato tutte le offerte ricevute dal club riguardanti il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 ed i francesi lo cederanno quindi al miglior offerente, in modo tale da monetizzare il suo addio. La trattativa è appena partita e si preannuncia complicata, visto l’interessamento mostrato anche da altri club tra cui la Juventus. Intanto, nella giornata odierna, sono emerse novità riguardanti il futuro di Alessio Romagnoli.

Milan, Romagnoli può restare: gli ultimi sviluppi

L’accordo che lo lega ai colori rossoneri, come noto, scade a giugno e gli incontri andati in scena nelle ultime settimane per cercare di individuare una nuova intesa non avevano prodotto la fumata bianca. Una situazione che ha ingolosito la Lazio, che di recente ha proposto al difensore oltre 3 milioni più bonus per i prossimi 5 anni.

La strada appariva tutta in discesa ma ora, stando a quanto riportato oggi dalla ‘Gazzetta dello Sport’, l’operazione può saltare. Il motivo è da ricercare nelle alte commissioni richieste dai suoi procuratori e ritenute troppo alte dalla Lazio. Un ulteriore summit andrà in scena a stretto giro di posta ma al momento non è da escludere una possibile permanenza di Romagnoli al Milan. Maldini ci pensa.