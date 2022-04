Colpo da 180 milioni: Premier League, l’annuncio spiazza tutti

I club di Premier League si preparano alla prossima sessione di mercato: un top player conteso, ma serviranno almeno 180 milioni di euro.

Si preannuncia quanto mai intensa la prossima sessione del mercato in Premier League. Sono infatti numerosi i top player che, in estate, potrebbero cambiare squadra: è il caso di Mohamed Salah (in scadenza con il Liverpool) e di Paul Pogba il quale non ha ancora deciso se rinnovare o meno il contratto che lo lega al Manchester United. Gli incontri fin qui andati in scena non sono bastati per individuare una soluzione in grado di soddisfare tutti ma il club a breve tornerà alla carica, in modo tale da scongiurare l’addio.

Nel frattempo i Red Devils hanno già individuato un possibile sostituto: si tratta di Declan Rice, divenuto in questi ultimi anni una delle principali colonne portanti del West Ham. Gli Hammers, al momento, sono settimi in classifica a -6 dal quarto posto occupato dall’Arsenal e a -3 dal Tottenham quinto. L’obiettivo di conquistare un piazzamento in zona Europa è quindi concreto e parte del merito va attribuito proprio al centrocampista.

Il classe 2003 ha fin qui disputato 28 presenze in campionato tutte da titolare mettendo a referto un gol e 4 assist. Un bottino a cui vanno poi aggiunte le due reti siglate in Europa League e quella realizzata in Fa Cup. Un elemento duttile, capace di offrire un rendimento costante sia in fase di non possesso che di costruzione della manovra, che si preannuncia però molto complicato da acquistare.

Premier League, riflettori puntati su Declan Rice

A spegnere l’interesse del Manchester United ci ha pensato il tecnico del West Ham David Moyes il quale, in conferenza stampa, ha blindato il giocatore togliendolo dal mercato. “La prima cosa da dire è che non è in vendita. Se però ci sono squadre interessate devono ricordarsi che 100 milioni di sterline erano poche lo scorso anno, questa estate il minimo sarebbe 150 milioni. Ma ripeto che non è in vendita”.

Al cambio, diventerebbero circa 180 milioni di euro. Tanto, forse troppo anche per un club ricco e senza particolari problemi economici come il Manchester United. Già defilato, invece, il Chelsea a causa dei noti problemi legati all’addio di Roman Abramovic. Il Ct dell’Inghilterra Gareth Southgate, dal canto suo, pensa di nominarlo capitano. La stella di Rice continua quindi a splendere: i Red Devils sono avvisati. Servirà un’offerta monstre per strapparlo al West Ham.