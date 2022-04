Grande notizia in casa dell’Atalanta, che adesso può credere in un finale di stagione perfetto per non smettere di sognare l’Europa che conta.

Affermare che il cosiddetto “fenomeno Atalanta” si sia sgonfiato, con la Dea in difficoltà dopo numerose stagioni vissute al top e una qualificazione alla prossima Champions League sempre più difficile, è sicuramente esagerato e ingiusto.

Prima di tutto perché la banda di Gasperini, per anni, è sicuramente riuscita a ottenere risultati più importanti delle sue potenzialità facendo meglio di concorrenti molto più attrezzate. Poi perché i metodi di lavoro del tecnico orobico richiedono tempo per essere appresi – come confermato recentemente da Demiral – e quindi momenti interlocutori di tanto in tanto sono da mettere in conto nel calcio frenetico di oggi.

Soprattutto perché le giustificazioni certo non mancano: già priva di Josip Ilicic, afflitto da problemi personali, l’Atalanta ha perso anche Duvan Zapata, punto di riferimento fondamentale nel suo gioco offensivo grazie a stazza, centimetri e capacità di mettere il pallone in fondo alla rete. Un’assenza di non poco conto, che però si è finalmente conclusa. Contro il Napoli, la squadra che lo ha portato in Italia nell’ormai lontano 2013, il colombiano è stato di nuovo inserito tra i convocati.

Atalanta, l’annuncio di Lempainen su Zapata fa sorridere i tifosi

Zapata potrà scendere in campo già per uno spezzone di gara contro il Napoli? E quando tornerà a pieno regime? Sono queste le domande di appassionati di fantacalcio, tifosi e addetti ai lavori. E a fornire una risposta arrivano le parole del dottor Lasse Lempainen, il chirurgo specialista finlandese che lo ha curato.

E che intervistato dal Corriere dello Sport afferma di aspettare ancora il giocatore a Turku per una visita di controllo. “Penso che nel giro di poche partite possa tornare al 100%” afferma, confermando così che già contro il Napoli Zapata, che siederà inizialmente in panchina, possa scendere in campo almeno per uno spezzone di gara.

Per molti il suo infortunio, avvenuto lo scorso 6 febbraio durante la sfida con il Cagliari e che a molti ricordava quello patito da Spinazzola durante gli Europei, lo avrebbe tenuto fuori fino a fine stagione. Meno di due mesi più tardi, invece, Zapata è di nuovo tra i convocati di Gasperini. Cos’è successo?

“A differenza di quanto successo con Spinazzola l’intervento chirurgico non è stato necessario. È stata sufficiente la terapia conservativa” afferma sempre Lempainen al Corriere dello Sport. Il colombiano, insomma, è pronto al rientro. Per provare a trascinare ancora una volta la Dea oltre i propri limiti.