Cagliari, colpaccio per Mazzarri: la notizia fa esultare i tifosi

Mentre insegue una salvezza non scontata il Cagliari stringe per chiudere un’operazione che getta le basi per la prossima stagione.

Reduce da tre sconfitte consecutive, atteso quest’oggi da una sfida con l’Udinese che potrebbe rivelarsi decisiva, il Cagliari deve concentrare il 100% delle sue energie sul “qui ed ora”. Centrare una salvezza tutt’altro che scontata è fondamentale, ed è per questo che la società cerca di evitare qualsiasi distrazione alla squadra guidata da Walter Mazzarri.

La mezza rivoluzione di mercato andata in scena a gennaio è riuscita soltanto in parte. Il Cagliari, che sulla carta partiva con un livello tecnico tale da non creare preoccupazioni di salvezza, è partito male e poi si è rialzato. Ma soltanto in parte, sono necessarie altre risposte – in questo senso aiuta il ritorno di Rog – il tempo stringe e il terz’ultimo posto è distante appena 3 lunghezze.

Se salvezza sarà, però, arriverà subito dopo il momento di ricostruire. E con un calciomercato che oggi di fatto è sempre aperto occorre muoversi per tempo. Per questo il ds Stefano Capozzucca sta già buttando giù le basi per la rosa della prossima stagione. Che dovrebbe comprendere ancora Henrique Dalbert, per il quale presto sarà avviata una trattativa con l’Inter.

Il Cagliari tratta Dalbert con l’Inter

A riportare la notizia l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, che su Twitter scrive che “il Cagliari è intenzionato a riscattare Dalbert e ha un’opzione per farlo a 7 milioni di euro”. Aggiungendo tuttavia che i sardi proveranno a trattare sul prezzo, sempre ricordando che il 15% della cifra dovrà essere versato dall’Inter al vecchio club dell’esterno brasiliano, il Nizza.

Quella del Cagliari è la terza maglia di Serie A che Dalbert indossa da quando è arrivato in Italia nel 2017. Sia all’Inter che alla Fiorentina non è riuscito a convincere, mentre in Sardegna non sono mancati né la fiducia (22 presenze in campionato, 1.600 minuti giocati) né i picchi, con alcune gare davvero convincenti pur in un contesto di alti e bassi personale e allo stesso tempo proprio della squadra.

Probabile che Inter e Cagliari trovino l’accordo, anche perché a 28 anni il brasiliano sembra aver trovato la propria dimensione e, al giusto prezzo, potrà essere utile per i sardi anche nella prossima stagione. Prima, però, c’è una salvezza da conquistare.