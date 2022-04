Alle 15 spazio ad uno dei due match pomeridiani di questa domenica di Serie A. Scendono in campo Atalanta e Napoli.

Scontro al vertice tra due squadre che inseguono sostanzialmente lo stesso obiettivo, ovvero la Champions. Certo, gli azzurri hanno anche la possibilità di guardare la vetta un po’ più da vicino, con l’Atalanta che di contro si ritrovo ad oggi fuori dalle prime cinque della classe (ma con due partite in meno). Ecco perchè la sfida in programma alle 15 assume un valore importante. I nerazzurri si giocano una fetta consistente di possibilità di rientrare tra le prime quattro, ed una sconfitta contro il Napoli potrebbe risultare fatale.

Di contro gli azzurri viaggiano ad una velocità importante, che tenderebbe a guardare in avanti con fiducia. Eppure, Spalletti sa benissimo che l’obiettivo stagionale resta tornare in Champions, e dunque guardarsi alle spalle non è mai una cattiva idea. Vincere oggi per tenere a debita distanza le inseguitrici e, perchè no, anche per continuare a sperare in quel sogno che i tifosi aspettano da più di trent’anni.

Atalanta-Napoli, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Boga. Allenatore: Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore: Spalletti.