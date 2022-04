Alle 15 spazio a ben due match del pomeriggio domenicale dedicato alla Serie A. Si affrontano Udinese e Cagliari.

Scontro tra due squadre che hanno un obiettivo comune, ovvero quello di rimanere in Serie A. La corsa salvezza quest’anno è più che mai agguerrita, e cosi sono diverse le compagini che rischiano seriamente di scivolare in Serie B. Tra queste c’è di sicuro il Cagliari che, però, dopo un momento di profonda crisi ha mostrato di avere tutte le carte in regola per mantenere la categoria. Merito del grande lavoro fatto da Walter Mazzarri dal momento del suo insediamento sulla panchina sarda.

Oggi la squadra rossoblu gioca alla Dacia Arena, dove c’è l’Udinese che al tempo stesso insegue lo stesso obiettivo. Con l’addio di Luca Gotti si sperava in un cambio di trend netto, che non è arrivato in maniera cosi evidente. Certo, ad oggi i friulani hanno otto punti di vantaggio sulla terzultima ma con due partite in meno. Una condizione che fa ben sperare i tifosi, anche se c’è bisogno di mettere tutto sul campo da qui alla fine della stagione.

Udinese-Cagliari, le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Zeegelaar; N. Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Beto. Allenatore: Cioffi. A disposizione: Padelli, Gasparini, N.Perez, Benkovic, Jajalo, Arslan, Soppy, Ballarini, Samardzic, Success, Nestorovski.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Grassi, Baselli, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro. Allenatore: Mazzarri. A disposizione: Aresti, Radunovic, Carboni, Zappa, Walukiewicz, Lykogiannis, Obert, Rog, Keita, Ceter.