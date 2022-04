È successo ancora: Inter, la notizia gela Marotta e i tifosi

L’Inter si concentra sul presente e sulla corsa-Scudetto, ma guardando al futuro continua ad avere notizie poco incoraggianti.

Dopo aver conquistato uno Scudetto indimenticabile al termine della scorsa stagione, in quella attuale l’Inter ha visto il suo vantaggio ridursi nelle ultime settimane. La conferma del titolo non è affatto scontata, e molto passerà dalla sfida di stasera contro la Juventus in programma allo Stadium.

Molto del futuro nerazzurro passerà dal derby d’Italia, e il piazzamento finale potrebbe determinare la continuazione o meno del rapporto con il tecnico Simone Inzaghi al di là delle recenti dichiarazioni di quest’ultimo. Di certo, però, la prossima stagione vedrà una parziale ricostruzione della rosa, con la dirigenza pronta a intervenire in tutti i reparti.

In attacco si tratta per Scamacca, con il sogno del ritorno di Lukaku che sembra sfumato. A centrocampo piace Frattesi e proseguono i contatti con la Roma per Veretout. In difesa, invece, resta attuale la pista che porta a Bremer del Torino. Mentre è già stato bloccato André Onana, portiere che arriverà a zero dall’Ajax.

Il camerunese, che dovrebbe sostituire nelle intenzioni della dirigenza Samir Handanovic, continua però a registrare troppi alti e bassi in quelle che sono le sue prestazioni in Olanda. Tornato dopo una lunga squalifica per doping, figlia di una vera e propria ingenuità, Onana è sceso in campo con i Lancieri negli ultimi mesi solo a causa della contemporanea indisponibilità di Stekelenburg e Pasveer. E non ha mandato fin qui segnali incoraggianti.

Inter, Onana continua a fare errori

Già protagonista di una papera nella doppia sfida con il Benfica che ha sancito l’eliminazione dell’Ajax in Champions League, il portiere si è ripetuto in negativo nella sfida di campionato contro il Groningen. Dopo appena 20 minuti, infatti, il camerunese non è stato abbastanza esplosivo nel tuffo, sfiorando soltanto il tiro non irresistibile del norvegese Jorgen Strand Larsen che è valso il vantaggio degli avversari.

Dopo un primo tempo di sofferenza l’Ajax è poi riuscito a ribaltare la sfida con le reti di Klaassen e Tadic prima dell’intervallo. Nella ripresa la gara si è nuovamente accesa, e stavolta Onana è stato protagonista in positivo. Prima ha respinto d’istinto un colpo di testa ravvicinato, quindi ha evitato un gol su punizione con un intervento plastico e spettacolare.

Il gol nel finale di Berghuis ha permesso alla squadra di Erik ten Hag di conservare 4 punti di vantaggio sul PSV Eindhoven. Che a 6 giornate dal termine della Eredivisie valgono una seria ipoteca sul titolo. Ma nonostante le parole del tecnico, che ha difeso il portiere sottolineando i suoi interventi salva-risultato, il sito specializzato olandese VoetbalKrant ha registrato numerosi attacchi dei tifosi nei confronti di Onana. Arrivati sia sui social che nei canali del club.

Una notizia che certo non tranquillizza l’Inter, che pur essendosi aggiudicata da tempo un portiere di indubbio talento si chiede inevitabilmente se questo riuscirà a prendere il posto di Handanovic. E che, in caso di risposta negativa e considerando l’età avanzata del portiere sloveno, potrebbe essere altrimenti costretta a investire ancora in sede di mercato.