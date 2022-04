Juventus-Inter, caos totale in campo: cosa è successo allo Stadium

Tante polemiche nel primo tempo del derby d’Italia Juventus-Inter. Un episodio ha scatenato le proteste di entrambe le squadre.

Sarà uno dei derby d’Italia più ricordati degli ultimi anni. Juventus e Inter si giocano tanto nel posticipo della trentaduesima giornata di Serie A. I primi 45 minuti hanno portato tante polemiche e diversi episodi sono stati analizzati dalla terna arbitrale.

A creare molto scalpore è stato un episodio arrivato negli ultimi minuti del primo tempo. L’arbitro ha concesso un calcio di rigore dopo essere andato al VAR per un fallo di Alex Sandro su Dumfries, ancora una volta tra i migliori tra i nerazzurri.

Dal dischetto Calhanoglu si è lasciato ipnotizzare dal para rigori Szczesny, ma è qui che è successo l’irreparabile. Calhanoglu ha segnato sulla respinta dopo esser stato in contatto con la difesa bianconera ed inizialmente l’arbitro aveva fermato tutto, assegnando fallo a favore dei bianconeri.

Inter-Juve, caos sul rigore di Calhanoglu

Dopo le proteste iniziali l’arbitro Irrati ha sorpreso tutto ed ha deciso per la ripetizione del rigore. Il turco ha insaccato portando cosi i campioni d’Italia in momentaneo vantaggio. L’ex arbitro Luca Marelli ai microfoni di DAZN ha chiarito i motivi della scelta arbitrale:

“Sul calcio di rigore Calhanoglu poteva ritoccare il pallone perchè Szczesny l’ha respinta. Il rigore si ripete perchè De Ligt è entrato in area di rigore prima del tiro ed è stato lui a toccare il pallone respinto”. Il primo tempo, per la cronaca, si è concluso sull’1 a 0 per l’Inter.