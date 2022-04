“Spero che Irrati…”: Bonolis, che frecciata in vista di Juve-Inter

Si avvicina il big match della domenica di Serie A tra Juve ed Inter. In queste ore è arrivata la battuta pungente di Paolo Bonolis.

Si avvicina Juve-Inter. Dopo la sosta per le nazionali, il campionato si ripresenta davanti ai tifosi con una sfida che mette in palio tre punti pesantissimi e che potrebbe indirizzare in maniera netta il prosieguo del campionato. Allegri ed Inzaghi sono ben consapevoli di quanto pesino i tre punti che saranno in palio stasera all’Allianz Stadium, e sono altrettanto consapevoli che arrivati a questo punto della stagione non sia più plausibile scendere in campo senza la voglia di vincere ogni partita.

L’Inter è all’inseguimento del Milan capolista, la Juventus cerca disperatamente la possibilità di rientrare tra le prime quattro della classe. Obiettivi concreti, in entrambi i casi, ma servirà mettere in campo tutto da qui alla fine. Ed è chiaro che anche i big match rappresenteranno una chiave di volta per mettere le mani sui propri obiettivi.

Juve-Inter, Bonolis lancia la frecciata e punta l’arbitro

Tra i tifosi nerazzurri che di sicuro guarderanno la partita con grande attenzione c’è di sicuro Paolo Bonolis, conduttore e volto noto nel mondo dello spettacolo. La sua fede calcistica è ben nota, e spesso l’abbiamo visto prendere posizione sui temi di casa Inter ed in generale anche su quelli riguardanti il calcio italiano. Paolo non si è mai risparmiato nemmeno nel lanciare qualche battuta pungente.

L’ultima è arrivata nel corso di un’intervista rilasciata al portale ‘L’interista’, dove Paolo ha commentato proprio il match di stasera: “Mi auguro che a Torino vada tutto in modo regolare”, le parole del conduttore di ‘Avanti un altro. “Non è una cattiveria, ma neanche una battuta, è una constatazione. Spero che Irrati – ha proseguito Bonolis – sappia dirigere con attenzione”. Insomma, uno sguardo anche al passato in vista della partita di cartello di questo weekend di Serie A.