“Fuori per venti giorni”: Juventus, l’annuncio in diretta preoccupa i tifosi

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato al termine del match perso contro l’Inter. Tanti i temi trattati dal livornese.

Nel posticipo del match valido per la trentunesima giornata di Serie A l’Inter ha vinto 1 a 0 all’Allianz Stadium. Decide un rigore di Calhanoglu in una sfida con tantissime polemiche da ambo le parti. Nel post partita è intervenuto ai microfoni di DAZN il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole:

“Evitiamo di dire cose che in questo momento non servono. Parlerei della prestazione della squadra, abbiamo fatto una bella partita, tanti tiri in porta e peccato solo per la sconfitta. Sono contento della prestazione, ora possiamo dire definitivamente che siamo fuori dalla lotta scudetto. Il nostro obiettivo è il quarto posto e preparare al meglio la prossima stagione”. Il tecnico ha parlato poi delle condizioni di Locatelli: “Oltre alla testa rotta che non fa niente, ha avuto un problema al ginocchio ma nulla di grave. Dovrebbe essere uno stiramento al collaterale e lo avremo fuori, credo, per una ventina di giorni”.

Il tecnico ha continuato: “Siamo stati bravi nelle verticalizzazioni e ci sono tutti i presupposti che l’anno prossimo partiremo per vincere il campionato. Ora abbiamo sette partite dove dobbiamo puntare a fare più punti possibili e mantenere il quarto posto. Nei match decisivi siamo stati abbastanza abbandonati dagli episodi, ma dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno”.

Juventus e la situazione Dybala

Il tecnico livornese ha fatto il punto sul futuro ed ha commentato sia la lotta scudetto che le voci sui sostituti di Paulo Dybala:

“Sostituto di Dybala? Dovremo vederci con la società e fare il punto sulla situazione. Ieri sera ho visto la gara con il Villarreal ed anche quella fu un match incredibile. L’ho voluta rivedere perchè a mio parere quella fu una bella partita. Scudetto? Basta vedere il calendario e l’Inter ha un calendario molto più agevole di Milan e Napoli, per loro vincere qui è stato molto importante”.