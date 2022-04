Mani nei capelli per Donnarumma: cosa è successo in PSG-Lorient

Il portiere del Psg Gianluigi Donnarumma non sta vivendo un periodo facile. Le ultime settimane del portiere sono state infernali.

Le ultime settimane di Gianluigi Donnarumma, tra Psg e Nazionale, sono state davvero molto difficili. Il portiere è stato uno dei protagonisti in negativo degli Ottavi di Champions League contro il Real Madrid ed ha vissuto, insieme ai compagni, la clamorosa sconfitta dell’Italia nei Playoff Mondiali contro la Macedonia del Nord.

Nonostante ciò Pochettino ha scelto di dare fiducia al portiere azzurro che ha vinto il ballottaggio con Keylor Navas. L’estremo difensore italiano ha giocato titolare nel match di campionato contro il Lorient. Il calciatore ha giocato titolare ma nonostante una prestazione sufficiente non è riuscito a mantenere la porta imbattuta.

Nel corso del match, dominato dai parigini, un errore di costruzione dal basso tra difesa e centrocampo, ha portato al recupero palla degli ospiti che hanno insaccato dietro un incolpevole Donnarumma. Una piccola brutta notizia per il club francese ed il suo portiere.

Il Psg di Donnarumma domina il Lorient

Il club parigino ha dominato, per la cronaca, il match con il Lorient ed a poche giornate dal termine mantiene il vantaggio di dodici punti sul Marsiglia secondo in classifica. A segno, in una delle poche volte questa stagione, tutti e tre gli attaccanti del club francese.

Al Parco dei Principi finisce 5 a 1 con le doppiette di Kylian Mbappe e Neymar e la rete di Lionel Messi. Poco da fare per il Lorient, a segno nella ripresa con Moffi. Prestazione sufficiente per Donnarumma la cui unica nota negativa arriva dal mancato clean sheet.