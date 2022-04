“Lo voglio qui”: Roma, Mourinho vuota il sacco ed esprime un desiderio

La Roma vince e Mourinho sorride. Lo Special One esce allo scoperto a ‘DAZN’ ed esprime un desiderio di calciomercato.

La Roma di Josè Moruinho espugna lo stadio Luigi Ferraris grazie al gol di Mkhitaryan che vale i tre punti ai danni della Sampdoria di Marco Giampaolo. Il tecnico portoghese, nell’immediato post partita, si è presentato come di consueto ai microfoni di ‘DAZN’ per commentare il match e riferire le ultime in casa Roma.

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “E’ stata una gara difficile. Le squadre di Giampaolo hanno sempre una filosofia e sono sempre molto organizzate. A Roma chi vince il derby va in paradiso, chi lo perde ha fatto un disastro. Abbiamo tenuto i piedi per terra e preso i tre punti oggi. Il gol? Se l’avesse fatto un altro allenatore la gente parlerebbe di un calcio fantastico, ma poiché sono io è difficile parlare. Abbiamo gestito molto bene, se avessimo fatto il secondo gol la gara sarebbe finita prima, ma è stata una vittoria importante. Bernoccolo in testa dopo la botta alla panchina? Tutto a posto”. Poi il siparietto con Ciro Ferrara che chiede: “Josè, sai già che domanda voglio farti? (ride, ndr)”. Lo Special One risponde: “No, tu sei in un’altra dimensione (ride anche lui, ndr)”.

“A lui non chiedono di Bernardeschi e ‘Peppino’? Chi è? Era un nome come un altro. Invece di parlare dei miei giovani si parla sempre di chi non gioca e delle cose negative. A Roma la stampa dice che non voglio Cristante. Il rinnovo di Mkhitaryan? Io lo voglio qui, lui vuole restare. Tuago Pinto e la proprietà vogliono che resti e Raiola è uno che è innamorato dei suoi giocatori. Se lui vuole restare, Mino lo farà restare qui in giallorosso”.